Щомісяця більше тисячі запоріжців реєструють власну справу

У першому півріччі власну справу започаткували 6961 суб’єкт господарювання регіону, серед яких 1127 юридичних осіб та 5834 фізичні особи-підприємця. Лише у червні зареєстровано 1313 платників. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Всього станом на 1 липня у податковій службі області на обліку перебуває 125858 компаній, організацій, установ та ФОПів, що на 2571 більше, ніж на аналогічну дату минулого року.
Нагадаємо, електронні форми документів для реєстрації платників податків розміщені на сайті Державної податкової служби за посиланням:
Податкові сервіси для представників бізнесу та громадян доступні в Електронному кабінеті платника (https://cabinet.tax.gov.ua). Він надає десятки онлайн послуг, зокрема, листування з ДПС, формування запитів, укладення договору про визнання електронних документів, ведення і подання звітності, декларування доходів, отримання довідок і витягів, замовлення реєстраційного номеру облікової картки платника податків, внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб, перегляд і друк бланків податкової звітності та багато іншого. Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється за допомогою електронного ключа.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області