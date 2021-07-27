Спільний кубок громад вибороли розівці
На центральному стадіоні «Метеор» нашого містечка Більмака відбувся фінал розіграшу спільного кубка територіальних громад із футболу серед основних складів команд. За престижний трофей змагалися спортсмени із чотирьох громад колишнього Більмацького та Розівського районів.
Ц фіналі на футбольне поле вийшли футболісти команди «Дружба» (Благовіщенка) та «Прогрес» (Розівка). На трибунах зібралося багато вболівальників.
Боротьба за кубок громад була безкомпромісною. Спортсмени викладалися, як кажуть, по повній. Часом атмосфера на стадіоні (на полі і на трибунах) ставала дуже напруженою. Головний арбітр Олександр Лєщенко не раз показував спортсменам картки. Трьох гравців було видалено із поля. Розівці грали у меншості: дев’ять проти десяти.
Рахунок був 1:2 на користь розівців, коли через порушення правил було призначено одинадцятиметровий удар. Благовіщенці домоглися рівноваги. Але основний час завершився з рахунком 2:2. Додатковий час не виявив команди -переможниці.
Усе вирішила серія пенальті. Тут фортуна була на боці команди «Прогрес» із Розівки (тренер – Валерій Тесля). Селищний голова Борис Ковальчук вручив спільний кубок громад розівським футболістам.
Варто додати: спортсменів команди «Прогрес» азартно підтримували вболівальники. На матч прибули Розівський селищний голова Світлана Нестеренко та її заступник Віктор Новоселецький.
Костянтин
ПРИЧИНЕНКО,
Більмак, Запорізька область.