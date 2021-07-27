Справа Панькіна живе…

Запорізький обласний академічний музично-драматичний театр ім. Магара очолить племінниця колишнього одіозного директора Володимира Панькіна – Ірина Редько.
У четвер, 29 липня, на черзі денній четвертої сесії Запорізької обласної ради восьмого скликання стоїть питання «Про призначення Редько І. О. на посаду директора – художнього керівника комунального закладу «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара» Запорізької обласної ради та укладення з нею контракту».
І депутати затвердять таке рішення, передбачаємо, одностайно. І у такий спосіб фактично приречуть цей театр і у подальшому на примітив і недолугість, які заснував тут колишній передчасно померлий його директор Володимир Панькін. Про його скандальний прихід у храм мистецтва «на царство» наша газета свого часу писала чимало. Тепер історія повторилася, як кажуть, з точністю до міліметра.
А вибір у депутатів все ж був. Принаймні, чотири людини виявили бажання очолити театр:
- Микола Мальований – завідувач регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти»;
- Надія Петренко – керівниця літературно-драматургічною частиною Запорізького академічного обласного театру юного глядача, заслужена діячка мистецтв України;
- Ірина Редько – т.в.о. директора-художнього керівника, директор-розпорядник КЗ «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В.Магара»;
- Олександр Третьяченко – актор театру та кіно, продюсер, директор та співзасновник Театральної агенції K> Entertainment Group.
Запорізькі театрали сподівались, що основними конкурентами на посаду стануть Надія Петренко і Олександр Третьяченко. Принаймні, саме вони є належним чином фахово підготовлені, і що має вирішальне значення, користуються авторитетом у театральних колах не тільки Запоріжжя, але й України, та й навіть закордоння. Що найбільшим чином відповідає академічному статусу нашого обласного театру, і саме вони могли б забезпечити той творчий прорив, який сьогодні вкрай потрібен цьому театральномому колективу .
Але не так сталося, як гадалося… І це дуже сумно. Бо ані колектив театру, ані його власник – Запорізька громада в особі депутатів обласної ради не скористалися останньою надією для безнадійного… Вангуємо, що під чуйним керівництвом продовжувачки справи Володимира Панькіна – його родички Ірини Редько театр невдовзі врешті може позбутися статусу академічного. А потім і взагалі перетвориться у кращому випадку на палац культури. Чому такий сумний прогноз? Свідченням тому творча діяльність у театрі в останні роки. І жодного натяку на те, що тут щось може змінитись. Стабільність відсталості – вирок.
Втім, ситуація у театрі ім. Магара – цілком логічна. Адже у галузі культури у нашому славетному Запорізькому краю за сприяння депутатів обласної ради сформувалась певна негативна тенденція.
Так, депутати обласної ради двічі відмовились призначити на посаду директора Василівського історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова» Валерія Стойчева, який двічі переміг на конкурсі на посаду. А він, до слова, двадцять п’ять років життя присвятив дослідженню історії роду Попових і Василівського замку. В останні п’ять років очолював команду розробників проектів реставрації об’єктів музею-заповідника «Садиба Попова» ЗОР.
«Пройшовши експертизи – документація на 25 млн грн. – садиба стала потенційним об’єктом «Великий реставрації». Великим апетитам велике плавання», – написав Валерій Стойчев на своїй сторінці в Фейсбуці.
Як то кажуть, без коментарів…
І при цьому, вже вдруге з ініціативи депутатів облради вчергове на сесію четвертої сесії Запорізької обласної ради восьмого скликання знову виносять питання «Про звільнення Конаревої І. Е., генерального директора комунального закладу «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради та припинення укладеного з нею контракту до закінчення строку його дії». Додамо лише, що саме обласна філармонія під керівництвом її генеральної директорки – заслуженої працівниці культури України Ірини Конаревої на поточний момент – один із небагатьох в регіоні закладів культури, який виконує свою визначну культурну місію.