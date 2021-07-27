Топ-3 ноутбука з сенсорним екраном за доступною ціною

В останні роки на ринку з’являється все більше ноутбуків із сенсорними дисплеями. Їх популярність пояснюється підвищеним попитом з боку користувачів. Сенсорний екран спрощує та робить більш зручним використання ноутбука. Особливо під час роботи в транспорті, на вулиці або в кафе. Такі лептопи також відкривають нові можливості для творців графічного контенту.
Якщо раніше сенсорним екраном оснащувалися тільки потужні топові моделі, то сьогодні можна знайти недорогі та продуктивні пристрої. Більшою мірою на вартість лептопа впливають покоління процесора, кількість оперативної пам’яті, рівень відеокарти і розмір SSD-накопичувача. Ми підібрали для вас 3 відмінні моделі сенсорних ноутбуків, які стануть вірними помічниками в навчанні, роботі та відпочинку.
HP Pavilion 15-EG0041UA
Відмітною перевагою моделі є великий матовий дисплей діагоналлю 15,6 дюймів. IPS-матриця має роздільну здатність 1920×1080, частота зміни кадрів – 60 Гц. Завдяки спеціальному покриттю на дисплеї не буде з’являтися багато відблисків, тому з пристроєм можна комфортно працювати на відкритому повітрі в сонячну погоду. При широкому екрані HP Pavilion має розміри 36×23,4×1,8 см і важить усього 1,75 кг, тому його можна віднести до класу ультрабуків.
Завдяки сучасному 4-х ядерному процесору Intel Core i3-1125G4 та 8 Гб оперативної пам’яті DDR4 ультрабук легко впорається з обробкою великого обсягу даних і запуском вимогливих додатків. SSD диск на 256 Гб відрізняється високою швидкістю читання інформації. Повнорозмірна клавіатура, чутливий мікрофон і веб-камера HD 720p спростять онлайн-спілкування або проведення робочих зустрічей.
Acer Swift 7 SF714-52T-5355
Ультрабук із 14-дюймовим екраном важить неймовірні 990 грамів. За розмірів 31,7×19,2×1,0 см він не займе багато місця в сумці та зручно поміститься навіть у вас на колінах. Сенсорний Full HD екран з роздільною здатністю 1920×1080 відрізняється високою якістю передачі зображення як під час перегляду фільмів, так і під час ігор.
Технологія Multitouch дозволяє швидко та зручно взаємодіяти з пристроєм, роблячи роботу більш продуктивною. Сканер відбитків пальців надійно збереже ваші особисті дані та обмежить доступ сторонніх осіб. За ультратонкого корпусу ноутбук оснащений продуктивним процесором Intel Core i5-8200Y і 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR3. SSD-накопичувача на 256 ГБ буде достатньо для зберігання робочої інформації, колекції фотографій та встановлення необхідних програм.
Asus VivoBook Flip TM420IA-EC094T
Ноутбук від Asus із 14-дюймовим екраном програє попередній моделі за габаритами та масою, але натомість має більш потужну начинку. 8-ядерний процесор AMD Ryzen 7 4700U з частотою до 4,1 ГГц і 16 ГБ оперативної пам’яті дозволять вирішувати більш широке коло завдань. SSD-диск на 512 ГБ дозволить встановлювати більш об’ємні ігри та програми. Але при цьому пристрій важить 1,5 кг і має розміри корпусу 32,4x22x1,82 см, що не є дуже критичним.
Модель можна згинати на 360˚ і використовувати як планшет або екран з підставкою. LED-дисплей з роздільною здатністю 1920×1080 дозволяє переглядати зображення в якості 4К. Антиблікове покриття робить використання пристрою більш комфортним як на відкритому просторі, так і при штучному освітленні в офісі.