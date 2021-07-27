Запорізькі ділки оформлювали поставки агропродукції “на папері” та легалізували понад 89 мільйонів гривень

Фахівці управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Запорізькій спільно зі співробітниками фіскальної служби у Запорізькій області встановили факти легалізації доходів та переведення їх у готівку.
Як з’ясувалося, суб’єкт господарювання документально оформлював безтоварні операції щодо постачання сільськогосподарської продукції, товарів, послуг без відображення у бухгалтерському та податковому обліку та сплати відповідних податків до бюджету.
Отримані кошти переводились у готівку через карткові рахунки. Загальна сума проведених операцій склала понад 89 мільйонів гривень.
За фактом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.1 ст.366, ч.2 ст.205-1 Кримінального кодексу України.
Головне управління ДПС у Запорізькій області