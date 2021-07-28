Білоруський фольклорний ансамбль «Гусарочка» гастролює!

Невгамовні учасниці фольклорного ансамблю «Гусарочка», не можуть жити без пісні та подорожей рідною країною. Не минуло й місяця, з того часу, як співочий колектив виступив на фестивалі «Euro Folk» в Одесі, і вже вони взяли участь у Всеукраїнському фестивалі національних спільнот «Ми – українські – We are Ukrainian». Цей фестиваль традиційно відбувся у Приморську.
Фольклорний ансамбль «Гусарочка» (керівник – Олександр Шиян), представляв Білоруське національно-культурне товариство «Гусарка» (керівник – Світлана Причиненко). У фестивалі взяло участь чимало представників різних національно-культурних товариств. Серед них: грузини, поляки, чехи, євреї, роми, кримські татари, греки, албанці, німці, болгари та інші. Артисти презентували вірші, пісні й танці. Усі колективи пройшлися урочистою ходою містом у сценічних костюмах. Наші земляки несли із собою емблему свого товариства та прапор Білорусі.
Фольклорний колектив «Гусарочка» на фестивалі виконав три пісні: українську народну – «Їхали козаки полем», білоруську народну – «Ой, гдзе ж ты была?» та авторську пісню Олександра Шияна «Спогади кохання». Учасники отримали Диплом та пам’ятні подарунки.
На фестивалі «Ми – українські» взяв участь уже третій склад фольклорного ансамблю «Гусарочка». Адже він діє понад тридцять літ. Колектив створений заслуженим працівником культури України Наталією Слабишевою на базі районного краєзнавчого музею імені Миколи Гудіни.
За ці роки артисти виступали на численних фестивалях та конкурсах, які проходили на території нашого колишнього району, в нашому обласному центрі, а також у Києві, Одесі, інших містах України, і навіть у Смоленську.
Вікторія РОВНА.
Більмак
Запорізька область
На фото : білоруський ансамбль «Гусарочка» на гастролях.