Чи піднімуть у Більмаку Державний прапор України на найвищу телевежу регіону?

Державний Прапор України на найвищу телевежу Запорізької області піднімали багато разів…
А цьогорік ця церемонія може зірватися через технічні причини
На території Більмацької селищної ради Пологівського району (Більмак, вулиця Центральна, 1 В) знаходиться 240-метрова башта Комиш-Зорянського телерадіоретранслятора. Ця вежа – одна із трьох найбільших в Україні. Спорудили її у 1972 році (урочисте відкриття провели у грудні).
У 2008 році на ретрансляторі встановлювали деяке нове обладнання. З’явилась можливість на флагштоку підняти у піднебесся Державний Прапор України. Ініціативу проявив тодішній голова райдержадміністрації Ігор Олександрович Остапенко. Приурочили це Дню визволення рідного краю від гітлерівських загарбників та 75-річчю нашого району.
Усю цю непросту роботу виконали п’ять спеціалістів під началом тодішнього директора цеху Анатолія Олександровича Москаленка. Дві доби величезне знамено майоріло на висоті понад 200 метрів над землею. Якщо зважити, що телещогла змонтована на висоті 240 метрів над рівнем моря, то значить , що синьо-жовте полотнище маяло на висоті 440-450 метрів. Далеко було видно стяг нашої держави!
Про цю знаменну для району подію чомусь завчасно не сповістили журналістів райгазети “Рідний край”. Ми побачили стяг і розраховували, що синьо-жовте полотнище тривалий час майорітиме над нашим краєм. Не врахували, що на такій висоті дуже сильні вітрюгани.
Коли редактор газети Костянтин Причиненко наказав колезі провести фотозйомку Прапора України, його вже почали опускати. Василь Васильович Прохорович миттєво зорієнтувався і здалеку зафіксував історичну подію. Повторити таке підняття, напевне, вже не вдасться.
До ювілею Незалежності (2011-й рік) на острові Хортиці було урочисто піднято Державний Прапор України. На висоту – від рівня Дніпра до верхівки флагштока – 90 метрів. Це – 30-поверховий міський дім! Представники Книги рекордів України зафіксували цей факт: мовляв, вищого флагштоку не було в Україні.
Але ж у нашому краї національний синьо-жовтий стяг піднімали на 200-метрову висоту!!! Редактор написав листи у столицю й обласний центр. На це застереження в Запоріжжі та Києві не зреагували.
Та настав 2014 рік. Розпочалася російська агресія проти України. Спочатку було окуповано Крим, а потім окремі райони і міста Донецької та Луганської областей. В Україні частини Збройних Сил і добробати стримували натиск військ «братньої» країни по СНД.
На територію нашого краю прибули мехбригади Збройних Сил України, після тимчасової дислокації частини ішли у зону АТО боронити рідну землю від російських окупантів. У нашому краї базувався і мобільний військовий госпіталь з Одеси, спочатку біля Новомлинівки, потім у Кам’янському лісі, на зиму – у нашій райлікарні.
У 2014 році редактор газети «Рідний край» Костянтин Причиненко написав листа тодішньому голові райдержадміністрації із проханням встановити Державний Прапор України на телевежі. Голова РДА відповів письмово, що синьо-жовтий стяг на телеретрансляторі піднято на висоту 150 метрів. Ніяких урочистостей влада не проводила, хоча ще було напередодні Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України.
Тому у наступному 2015 році редактор Костянтиин Володимирович Причиненко написав листа зі своїм проханням у чотири адреси: Президенту України, голові Запорізької облдержадміністрації, керівникам райдержадміністрації і райради. І це подіяло!!! Церемонію підняття Прапора внесли у план святкових обласних заходів!
У серпні 2015 року підняття Прапора України на нашій телебашті провели урочисто! Начальник управління ЗОДА Олександр Сергійович Зубченко передав редактору усну подяку тодішнього губернатора Запорізької області. У Костянтина Володимировича Причиненка взяла інтерв’ю журналістка телеканалу ТБ-5 (Запоріжжя) Катерина Олександрівна Шапка (Петренко).
Урочистості із промовами, врученням Почесних грамот, виступами майстрів сцени із райцентру і Комиш-Зорі проходили у 2016, 2017, 2018, 2019 і 2020 роках. А нині є загроза, що цей захід відмінять. Адже райдержадміністрація аж у Пологах… Телерадіоретранслятор називають Комиш-Зорянським, хоча він розташований на території Більмака (вулиця Центральна, 1в). Керівник телевежі Леонід Іванович Міняйленко запевняє: удвох із Сергієм Васильовичем Онипенком вони не впораються, адже штат цеху №3 помітно скоротили… Потрібна допомога запорізьких фахівців!
Саме тому редактор газети «Рідний край», як і в 2015 році ,написав звернення до Президента України
, голові ЗОДА, керівникам Пологівського району. Тепер усе залежить від рішення керівника Офісу Президента, очільника Запорізької обласної держадміністрації та керівництва нового Пологівського району!
Олесь Запорожець,