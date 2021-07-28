Як профтехосвіту зробити престижною: український та міжнародний досвід

Запоріжжя є визнаним промисловим майданчиком, тому саме для нашого міста питання профорієнтації та професійної технічної освіти молоді є дуже важливими та актуальними. Агенція регіональних ініціатив запросила фахівців та експертів для обговорення нагальних проблем профтехосвіти за круглим столом.
віталій тишечко, директор Центру кар’єри Метінвест, підкреслив, що професійні учбові заклади – прогнозовані джерела надходження робочої сили на підприємства. І від того, як добре та професіонально налагоджений процес навчання залежить якість, кваліфікація та адаптивні здібності майбутніх робітників.
«Нажаль, наразі професійні учбові заклади знаходяться на межі виживання, намагаються утримати педагогічний склад, оновити матеріально-технологічну базу.
Потрібна державна програма оновлення учбових закладів та різноманітні грантові програми, які допоможуть змінити ставлення суспільства до отримання спеціальної технічної освіти, популяризувати професійну освіту та підняти рівень та престиж професійних учбових закладів.
Зі свого боку Центр кар’єри запровадив унікальну програму стипендіального заохочення студентів ПТУ Запоріжжя. Вже з першого курсу слухачі, які обрали для себе Метінвест як майбутнього роботодавця, будуть отримувати щомісячну стипендію. А студенти, які покажуть високі досягнення в навчанні або запропонують власні розробки отримають підвищену стипендію, можливість пройти оплачувану практику та будуть всебічно підтримуватися Молодіжною організацією Метінвесту.
Ми гарантуємо кар’єрний маршрут випускникам професійних закладів Запоріжжя, якими ми опікуємося, щоб молодь не залишала країну та мала змогу професійно розвиватися вдома» – підкреслив Віталій Тишечко.
До обговорення питань круглого столу онлайн долучився французький політолог ОлІВ’Є Ведрін. Він розповів, що наразі у Європі зберігається тенденція до збільшення частки практики в підготовці технічних спеціальностей. Дуже часто студенти навчаються за дуальною системою, коли студент вивчає теорію половину часу, а інший час приділяє конкретним практичним завданням в реальній компанії або на виробництві. Також всіх студентів залучають до проведення професійних експериментів, вирішенню технічних завдань та створенню винаходів.
Доцент Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій ЛЕВ ВЛАСЕНКО висловив думку, що протиставляти академічну і професійну освіту – це велика помилка. Потрібно комплексно розвивати молодь, щоб отримати всебічно розвинуту людину, якій отримані знання та вміння допоможуть вдосконалюватися та розвиватися після отримання диплому, протягом усього життя.
Недостатню популяризацію технічних професій назвав проблемою національного масштабу олег шпиковський, начальник відділу кадрів ПАТ «Запоріжсталь». Потрібно вторгатися в медійний простір молоді та показувати їм переваги та мотивувати обирати технічні професії. ПАТ «Запоріжсталь», як роботодавці, всіляко підтримують студентів на шляху навчання, пропонують адаптерів та наставників, бонуси та багато програм підтримки молодих спеціалістів.
Заступник директора з науково-виховної роботи Запорізького професійного ліцею залізничного транспорту ЮЛІЯ ГРІМОВА підтверджує, що у зв’язку з недостатньою популярністю технічних професій ліцей має недобір абітурієнтів. Токар, зварювальник, станочник – це завжди відкриті вакансії з високим рівнем заробітної плати. Тому треба популяризувати серед молоді саме технічні направлення навчання.
Всі експерти погодилися, що у теперішній час технічні професії – гарантована можливість зробити ефективний кар’єрний старт та побудувати кар’єру не залишаючи межі країни.