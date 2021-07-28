Міжнародні дипломи, стажування у польському виші, мовні курси –можливості для студентів інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ

Потрійне свято відбулося днями в Інженерному навчально-науковому інституті ЗНУ. По-перше, це урочисте вручення магістрам вишу, які завершили навчання за програмою «2 Дипломи», міжнародних дипломів, визнаних в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії тощо. По-друге, сертифікати учасників міжнародної студентської програми академічної мобільності отримали студенти, які успішно пройшли програму стажування в гуманітарно-природничому університеті ім. Яна Длугоша. Серед «винуватців» свята були також і випускники мовних курсів при Центрі польської мови і культури ім. Яна III Собеського, який знаходиться під патронатом Генерального консульства Республіки Польща в Україні в Харкові.
Про цей широкомасштабний міжнародний проєкт взаємодії з провідними університетами Євросоюзу в своєму виступі більш детально розповіла директорка Інженерного навчально-наукового інституту Наталя Метеленко. У церемонії вручення сертифікатів і дипломів взяли участь також куратори всіх трьох напрямків: директорка Товариства польської культури ім. св. Іоанна Павла II Ганна Макушинська (куратор мовних курсів); доцентка кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Олена Яришко (куратор стажування студентів інституту в гуманітарно-природничому університеті ім. Яна Длугоша в м. Ченстохова) і заступник завідувача кафедрою інформаційної економіки, підприємництва та фінансів з міжнародної діяльності Ірина Силіна (куратор навчання магістрантів у Вищій школі управління охороною праці в м. Катовіце (Республіка Польща). У своєму виступі Ірина Вадимівна зазначила, що за програмою подвійних дипломів на даний момент навчаються вже 28 магістрантів, які вступили до магістратури на інженерні, економічні та управлінські освітні програми інституту. Дуже перспективні й освітні програми, за якими відбувається навчання магістрантів у Вищій школі управління охороною праці в м. Катовіце (Республіка Польща), а це «Управління проєктами», «Стратегічне управління підприємством», «Управління в логістиці», «Управління в міжнародному бізнесі». Все це не може не зацікавити тих, хто ще розмірковує над своїм майбутнім.
Вітаючи учасників заходу із завершенням навчання, стажування та отриманням міжнародних дипломів, викладачі вишу побажали, щоб отримані знання, навички та подвійна освіта стали запорукою їхнього подальшого успіху. З відповідними словами подяки зверталися до своїх вчителів і наставників випускники. Зокрема, лікарка за першою освітою Людмила Слюта вважає участь в програмі «2 Дипломи» чудовою нагодою підвищити свій рівень, досягти в подальшому нових висот на професійній ниві. Пані Людмила зазначила, що навчання як в польському виші, так і в інженерному інституті було дуже цікавим. Вона від щирого серця дякувала викладачам інституту за те, що 24 години на добу і 7 днів на тиждень вони всіляко підтримували студентів. А справжньою винагородою для неї та для її товаришів стало вручення їм повноцінного диплома Євросоюзу, адже перед учасниками програми подвійних дипломів відкриваються перспективи успішної кар’єри, а завдяки отриманим знанням і навичкам вони сприятимуть розвитку української промисловості та економіки.
Олександр Максимов