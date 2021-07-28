У Мелітополі відкривається майстерня, де працюватимуть колишні бездомні

Благодійний фонд «Карітас. Мелітополь» відкриває соціальне підприємство W&Mproduction («wood and metal» – прим. ред..). Це майстерня з виготовлення дерев’яних та металевих виробів, на якій працюватимуть колишні бездомні.
«Навіть, якщо бездомність – це вибір (а здебільшого – ні), то вибір змінити своє життя також є.
І таких бажаючих не мало. А ми можемо та хочемо їм допомогти.» – розповідають засновники проекту.
Відео проекту: https://youtu.be/R8aLAmsGpgo
Ще з 2013 року Благодійний фонд разом з громадою Парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ з опікуються бездомними міста та сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах. Весь цей час для потребуючих працювала «Благодійна Їдальня». Проте самого харчування замало для адаптації у суспільстві та повернення до нормального життя. Тому фонд створює місце, де бездомні зможуть працювати, а соціальні працівники надавати їм допомогу – соціальне підприємство W&Mproduction. В межах проекту вже ведеться співпраця з трьома реабілітаційними центрами в Україні. 10 бездомних Мелітополя проходять реабілітацію від
нарко/алко залежності та трудову реабілітацію в цих закладах. Після їхнього повернення в Мелітополь фонд забезпечить бездомних роботою та доглядом в майстерні.
Наразі триває збір коштів для придбання професійного технічного обладнання для виробництва металевих та дерев’яних виробів. А саме:
- Листозгинальний верстат 2м
- Вальці 3-х валкові 2м
- Фарбопульт
- Сировина
Загальна сума збору – 75 000 грн. Міжнародний Фонд “Відродження” став офіційним партнером проекту, тому уразі успішності краудфандинговоїкампанії подвоїть зібрану суму. Благодійний фонд «Карітас. Мелітополь» закликає підтримати проєкт W&Mproduction на національній платформі «Спільнокошт» та подарувати нове життя колишнім бездомним!
Зробити це можна онлайн в один клік. За внески від 100 грн організатори дарують дерев’яні вироби ручної роботи, екскурсію на майстерню або майстер-клас з різьби по дереву