У Музейних студіях бережуть пам’ять про подвиги українського козацтва

В центрі міста Запоріжжя, в Музейних студіях «Місто за порогами» на бул. Центральному 3 (Будинок взуття, 2 поверх) відкрилася експозиція «Там де є бої, там є герої. Українському козацтву присвячується». Виставка присвячена славетній історії українського козацтва та її найяскравішому епізоду – Національно-визвольній війні під проводом Б. Хмельницького.
Експозиція створена за принципом галереї, де представлені картини різних жанрів: портрети, батальні полотна, пейзажі. Проте провідним – обрано натюрморт, і не тільки живописний, а створений з музейних предметів. Побудовані за мотивами творів майстрів з Фландрії і, переважно, Голландії.
Тема героїв та битв втілюється за допомогою двох образів: багетної рами – це алегорія героїв, та возу – алегорія бою.
На виставці представлені оригінальні експонати ХVІ – ХІХ ст. переважно з фондів Національного заповідника «Хортиця», є предмети і картини надані Запорізьким художнім музеєм, Львівським історичним музеєм та приватними колекціонерами.
Виставка «Там де є бої, там є герої. Українському козацтву присвячується» справжня естетична і пізнавальна насолода. Свіжий погляд і своєрідна інтерпретація історії через натюрморт.
Виставка працює з понеділка до п’ятниці з 9.00 до 17.00.
Вхідний квиток для дорослого – 36 грн., діти, студенти, пенсіонери – 18 грн.. Дошкільники, УБД, багатодітні, інваліди 1 та 2 гр. – безкоштовно.
Додатково оплачується екскурсійне обслуговування, яке можна замовити за телефонами: 095-914-77-06; 096-254-12-09. Виставка оснащена QR-кодами, де також можна прослухати або прочитати екскурсію.