Відкритий Всеукраїнський тризірковий турнір чемпіонату України-2021 з пляжного волейболу відбудеться у Запоріжжі

Відкритий Всеукраїнський тризірковий турнір чемпіонату України-2021 з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок із загальним призовим фондом 100 000 гривень відбудеться у Запоріжжі в останні дні липня.
Поєдинки проходитимуть на піщаних майданчиках Центрального міського пляжу Запоріжжя протягом трьох днів: 30, 31 липня та 1 серпня з 9.00 до 21.00. Офіційне відкриття ¬- 30 липня 2021 року об 11.00.
У змаганні візьме участь збірна України, а також – українські та зарубіжні спортсмени – лідери національних рейтингів, чемпіони та призери престижних міжнародних турнірів, чемпіонатів Європи та світу з пляжного волейболу в різних вікових категоріях. Серед них Сергій Попов, Денис Денисенко, Владислав Емельянчик, Ангеліна Хміль, Тетяна Лазаренко, Валентина Давидова, Євгенія Баєва, Ірина та Інна Махно і багато інших.
Організатори турніру:
– Федерація волейболу України;
– Федерація волейболу Запорізької області.
Генеральні спонсори:
– АТ «МОТОР СІЧ»;
– «МОТОР БАНК»;
– СК «МОТОР ГАРАНТ»;
– МС «АВІА-ГРЕЙД».