Запоріжці сплатили до бюджетів громад 103 мільйони гривень податку на нерухомість

У першому півріччі до місцевих бюджетів регіону надійшло 103 мільйони гривень податку на нерухоме майно. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком скарбниці отримали на 36 мільйонів 588 тисяч гривень або на 55 відсотків більше.
Власники нерухомості-юридичні особи сплатили 76 мільйонів 443 тисячі гривень, фізичні особи поповнили бюджети на 26 мільйонів 530 тисяч гривень.
Найбільші суми податку на нерухомість перераховані до міського бюджету Запоріжжя – 43 мільйони 847 тисяч гривень, мелітопольські та веселівські платники спрямували до скарбниць громад 14 мільйонів, якимівські та приазовські – 10 мільйонів, бердянські та приморські – понад 9 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 6 мільйонів, василівські та михайлівські – майже 4 мільйони, Запорізького району – понад 5 мільйонів гривень тощо.
Суб’єкти господарювання-юридичні особи самостійно нараховують та сплачують податок. Фізичним особам податкова служба формує і надсилає повідомлення-рішення. З початку року громадянам направлено 60 тисяч документів, 63 відсотки з яких – на квартири площею більше 60 квадратних метрів із загальною сумою зобов’язань 28 мільйонів гривень, 12 відсотків – на будинки площею понад 120 квадратних метрів на суму майже 18 мільйонів гривень.
Нагадаємо, ставки податку на нерухоме майно встановлюються рішеннями сільських, селищних, міських рад і територіальних громад. Вони не повинні перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за квадратний метр.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області