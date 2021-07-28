Запорізька делегація взяла участь в роботі XVІ Українського муніципального форуму в Одесі

В м. Одеса продовжує роботу XVІ Український муніципальний форум. Він проводиться в рамках багаторічної традиції Асоціації міст України збирати прихильників муніципального руху для обговорення нагальних питань розвитку місцевого самоврядування, удосконалення законодавчої бази, децентралізації, відкритого врядування, підтримки економічного розвитку громад, енергозбереження та реформування ЖКГ тощо.
Запорізька делегація бере участь в роботі цього заходу, який традиційно є майданчиком для дискусій та вироблення спільної позиції органів державної влади і Асоціації міст України.
На Форумі зібралося понад 500 учасників: голови громад, депутати місцевих рад, представники центральних органів державної влади, парламентарі, представники експертного середовища, закордонні партнери Асоціації міст України. У складі запорізької делегації беруть участь міський голова м. Бердянськ Валерій Баранов, сільський голова Біленьківської сільської ради Світлана Зачепило, секретарка міської ради м. Дінпрорудне Ірина Ручка, сільський голова Павлівської сільської ради Анатолій Клименко, селищний голова Кушугумської селищної ради Володимир Сосуновський, міський голова м. Молочанськ Ірина Липка, сільський голова Малобілозерської сільської ради Сергій Вовк, виконавчий директор Запорізького регіонального відділення АМУ Олексій Бєліков та інші.
27 липня, перший день роботи Форуму, був названий День місцевої демократії та відкритого врядування: від діалогу до сталого партнерства та проводився в рамках проєкту Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні».
28 липня, другий день роботи, присвячений питанням енергоефективності, проводиться за підтримки проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні, що впроваджується «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням уряду Німеччини.
Енергоефективність є одним з надважливих питань для муніципалітетів, адже витрати на теплопостачання постійно зростають, кажуть представники місцевої влади Запорізького краю. Як відомо, правила гри на ринку природного газу України змінились докорінно. Починаючи з 20 травня цього року Кабінет міністрів вже не регулює ціни на природний газ для теплокомуненерго. Відтепер контракти на постачання газу підприємства ТКЕ повинні укладати з газопостачальними компаніями самостійно. Таким чином міські підприємства теплокомуненерго всієї країни отримали можливість купувати блакитне паливо в інших постачальників газу.
Але через накопичені борги через несплату за тепло населенням фактично не можуть змінити постачальника і мають купувати газ у “Нафтогазу”. До того ж, згідно з новими правилами, встановленими Кабміном стосовно “ринку газу”, блакитне паливо має постачатися за передплатою, а не післяплатою за спожитий газ, як раніше.
На захист жителів міст України, заради стабільної роботи теплогенеруючих підприємств встала Асоціація міст України. Тож ще 9 лютого поточного року було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між Кабінетом Міністрів України та Асоціацією міст України. Підписавши Меморандум, сторони домовилися, що тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону.
Уряд погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані у попередні роки від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року.
«Можемо говорити про єднання влади всіх рівнів задля захисту населення від зростання тарифів у цей непростий час», – написав тоді на своїй офіційній сторінці у Facebook міський голова Запоріжжя, голова Запорізького регіонального відділення АМУ Володимир Буряк.
Але ж для завершення всіх підготовчих процедур потрібно зробити ще немало.
Тому сьогодні запорізькі керівники органів місцевого самоврядування очікують нових ідей, прагнуть домовитись про співробітництво та презентувати власні проєкти щодо енергозабезпечення.
консультантка Запорізького РВ АМУ Інна Бахтіна