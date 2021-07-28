Запорізькі компанії і комунальні підприємства сплатили до місцевих бюджетів 84 мільйони гривень зі своїх прибутків

У першому півріччі до місцевих бюджетів регіону надійшло 84 мільйони гривень податку на прибуток підприємств. Рівень сплати аналогічного періоду минулого року перевищено на 17 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, підприємства обласного центру спрямували до скарбниці 64 мільйони гривень податку на прибуток. Мелітопольські і веселівські суб’єкти господарювання сплатили до бюджетів 8 мільйонів, бердянські і приморські – 3 мільйони 556 тисяч, вільнянські та новомиколаївські – 1 мільйон 654 тисячі, пологівські, більмацькі та розівські – півтора мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 1 мільйон 253 тисячі, токмацькі, чернігівські, василівські та михайлівські – більше мільйона гривень тощо.
Всього у Запорізькій області на обліку перебуває 594 платника податку на прибуток.
Нагадаємо, основна ставка податку становить 18 відсотків. Вона нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами.
Останній день подання податкової декларації з податку на прибуток за перше півріччя 2021 року – 9 серпня.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області