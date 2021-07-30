Більше тисячі роботодавців підвищили запоріжцям зарплати. Бюджети додатково отримали два мільйони гривень

Фахівці податкової служби регіону разом із представниками інших органів державної влади та місцевого самоврядування продовжують заходи з детінізації ринку праці та доходів запоріжців. У рамках плану спільних дій проводяться робочі групи, наради, виїзні сесії, на яких розглядається діяльність представників бізнесу, що своєчасно не виплачують зарплату або нараховують її у розмірі менше законодавчо встановленого.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, з початку року на засіданнях при державних адміністраціях заслухано керівників 434 компаній і установ. У результаті 336 суб’єктів господарювання підвищили рівень оплати праці, до бюджетів і соціальних фондів додатково надійшло 200 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 240 тисяч гривень єдиного внеску.
До податкових органів на робочі групи та співбесіди запрошено 1077 роботодавців. На даний час 782 з них виконали доведені вимоги та збільшили розмір заробітних плат, завдяки чому скарбниці додатково отримали 900 тисяч гривень єдиного внеску та 700 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб.
Податківці провели аналіз та встановили, що основна питома вага в загальній кількості “мінімізаторів” трудових доходів припадає на підприємства торгівлі (23 відсотки) та промисловості (17 відсотків).
Нагадаємо, цього року мінімальна заробітна плата становить 6 тисяч гривень на місяць.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області