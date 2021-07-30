Допоможіть знайти людину.

До редакції звернулась Кононенко Валентина Павлівна. Вона представниця Національної Асамблеї людей з інвалідністю у Запорізькій області та очолює Запорізький обласний конгрес людей з інвалідністю. Зник брат її знайомої.
Ще 30 травня нинішнього року близько 22.00 він пішов з дому на вул.. Історичній у Запоріжжі і до цього часу не повернувся.
На вигляд йому 50-55 років,середнього зросту, худорлявої статури, лисий.
Був одягнений у світлу рубашку і темні брюки.
Потребує медичної допомоги.
Може перебувати у будь-якому місці.
За наявності будь-якої інформації телефонуйте 068-777-0-112 або 102