Допоможіть знайти людину.

Допоможіть знайти людину.

До редакції  звернулась Кононенко Валентина Павлівна. Вона представниця Національної Асамблеї людей з інвалідністю у Запорізькій області та очолює Запорізький обласний конгрес людей з інвалідністю. Зник брат її знайомої.

 Ще 30 травня нинішнього року близько 22.00 він пішов з дому на вул.. Історичній у Запоріжжі і до цього часу не повернувся.

На вигляд йому 50-55 років,середнього зросту,  худорлявої статури, лисий.

Був одягнений у світлу рубашку і темні брюки.

Потребує медичної допомоги.

Може перебувати у будь-якому місці.

За наявності будь-якої  інформації телефонуйте 068-777-0-112 або 102

Суспільство