Композитор з Запоріжжя Ілля Разумейко отрмав нагороду італійського фестивалю Social World Film Festival.

Композитор з Запоріжжя Ілля Разумейко спільно з колегою Романом Григорівим отримали нагороду за найкращий саундтрек до фільму режисера Зази Буадзе “Мати Апостолів” на італійському фестивалі Social World Film Festival.
Членом журі, який присудив нагороду за кращу музику фільму Мати Апостолів, був композитор Lele Marchitelli. Він є автором саундтреків до численних серіалів та фільмів, серед яких «Новий Папа» (2019), «Молодий Папа» (2016) та «Велика краса» (2013) (усі згадані – режисера Паоло Соррентіно).
Social World Film Festival – поєднує пристрасть до кіно із важливими соціальними темами. Кінофестиваль «Social World Film Festival» проводиться щорічно в Віко Екуенсе (узбережжя Сорренто, Італія) Італійською кінофабрикою APS.
«Мати Апостолів» – військова драма 2020 року. Головні ролі в фільмі виконали Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський. За сюжетом, у пошуках сина-льотчика, чий літак було збито над окупованими територіями, мати опиняється в абсолютно чужому та агресивному світі, де все пронизане ненавистю, болем та стражданнями. У цьому пеклі вона не тільки шукає сина. Вона, маючи в серці велику любов і милосердний характер, змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. Її відчай та біль відроджуються у вічному материнському дусі землі, який повертає синів додому живими чи мертвими.
Ілля Разумейко – народився в Запоріжжі в 1989 році. Навчався в Запорізькому музичному училищі ім. П.І.Майбороди. Спільно з Романом Григорів активно працює у сфері кіно-музики. Їх музику можна почути у фільмах «Історія зимового саду» та «Свято Хризантем» Семена Мозгового, «Екс» Сергія Лисенко, «Небо парасольки» Зази Буадзе, «Міф» Леоніда Кантера. Лауреати Національної премії України ім. Т.Г. Шевченко за оперу-реквієм “ЙОВ” (2020, спільно з Владом Троїцьким). Засновники лабораторії сучасної опери Opera aperta.