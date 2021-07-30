Запорізькі підприємці використовують 1200 касових апаратів “у смартфоні”

Станом на початок липня 800 представників запорізького бізнесу підключили до фіскального серверу 1200 програмних реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Керівник податкової служби регіону підкреслив, що касові апарати “у смартфоні” мають суттєві переваги порівняно з традиційними РРО. Вони надають можливість відправляти електронні чеки покупцям, вести облік товарів, формувати звітність за будь-який період, працювати в режимі офлайн, рахувати податки та знижки онлайн, сканувати штрих-код для отримання ціни товару з бази даних, фіксувати дату, час та деталі розрахункової операції, підключати ваги до РРО та інше.
Програмне забезпечення можна встановити на будь-який пристрій – комп’ютер, ноутбук, мобільний телефон або планшет тощо.
Також Роман Афонов зазначив, що запорізькі платники все частіше обирають онлайн формат для спілкування з органами ДПС. Так, за перше півріччя показник електронної звітності в області склав 81 відсоток. Податкова служба постійно працює над розвитком дистанційної взаємодії та удосконаленням Е-сервісів.
Платники податків можуть користуватися десятками електронних послуг та інформаційними ресурсами ДПС, серед них:
– https://tax.gov.ua (вебпортал ДПС України);
– https://cabinet.tax.gov.ua (Електронний кабінет платника);
– https://www.facebook.com/TaxUkraine (сторінка ДПС України у Facebook);
– https://zp.tax.gov.ua (субсайт Головного управління ДПС у Запорізькій області);
– https://www.facebook.com/tax.zaporizhzhya (сторінка Головного управління ГУ ДПС у Запорізькій області у Facebook);
– http://acskidd.gov.ua (Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг ІДД ДПС);
– https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy (програмне забезпечення для ПРРО);
– https://zir.tax.gov.ua (Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДПС).
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області