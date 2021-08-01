Творчий підхід до справи й ентузіазм Людмили Костянтинівни оцінено!

За високу професійну майстерність, творчий пошук, громадську активність, мудре керівництво комунальним закладом «Центр культури і дозвілля» директор цієї установи Людмила Костянтинівна Суржа відзначена Подякою Більмацької селищної ради.
Цю Подяку селищний голова Борис Петрович Ковальчук вручив в урочистій обстановці. Світлину автор публікації зробив пізніше.
За час, відколи Людмила Костянтинівна очолила заклад культури нашого мальовничого містечка, тут відбулося багато позитивних змін. Омолодилися творчі колективи. Активно працюють об’єднання юних артистів. Народний хор «Гетьман», заслужені ансамблі із досвідом теж високо тримають професійну марку.
Людмила Костянтинівна – ентузіастка за своєю природою, патріотка рідного краю – зуміла згуртувати культпрацівників й аматорів сцени. Директор демонструє високий рівень співачки і артистки, служить прикладом для колег і учасників художньої самодіяльності громади. Адже під її началом тепер не лише колишній райбудинок культури, реорганізований в центр культури і дозвілля, а і сільські культосвітні установи.
Навіть під час карантинних обмежень творчі колективи й окремі виконавці брали участь у різноманітних конкурсах, фестивалях, оглядах, тому числі в онлайн-режимі (дистанційно). І завжди посідали призові місця, одержували престижні нагороди.
Репетиції, концерти, огляди, фестивалі, конкурси – у культармійців напружений ритм роботи. І все ж працівники викроїли час, щоб самотужки зробити ремонт у цілій низці приміщень нашого дому мистецтв. Це справді дім мистецтв! Хоча назва неофіційна, але яка точна-точна!
Культпрацівникам й учасникам художньої самодіяльності Більмацької громади просто пощастило, що заклад культури очолює ця талановита, мудра, працелюбна і вимоглива (і до себе у тому числі!) жінка!
Якщо у людини є Божий дар, життєва мудрість, сила волі і впевненість, то вона може гори перевернути! Саме у Людмили Костянтинівни є усі ці чесноти! Її не перехвалиш! Скажу відверто: справжній талант керівника, організатора, солістки, сценаристки і режисера слава нікому не зіпсує!
Л.К. Суржа – скромна. Не хвалиться успіхами. А даремно! Скромність прикрашає, але дещо гальмує подальше творче зростання. Хтось із мудрих сказав: не бійтеся досконалості, бо її досягти просто не можливо!
Користуючись нагодою, висловлюю особисте захоплення творчими колективами нашого закладу культури. Дім мистецтв повинен не лише залишатися місцем високої культури, а також дозвілля для мешканців і нашого містечка, й усієї громади, а і стати палацом, театром!
Уже зараз Більмацький центр культури і дозвілля і його очільник служать взірцем для інших закладів такого профілю Ріднокраю – Комиш-Зорянської, Смирновської і Розівської громад!
Так тримати Людмило Костянтинівно! Дерзайте, музи мистецтв!
Костянтин ПРИЧИНЕНКО.
На фото автора: Борис КОВАЛЬЧУК і Людмила СУРЖА.