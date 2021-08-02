Кредит на довгий термін: де взяти найбільш вигідно?

Популярні на сьогоднішній день мікропозики характеризуються не дуже великими сумами і короткими термінами кредитування. Ось чому багатьох громадян турбує питання, де і як оформити вигідний онлайн кредит на довгий термін в Україні?
Умови довгострокового кредитування в Україні
Для початку слід зазначити, що навіть ті мікрофінансові організації, що пропонують довгострокові позики на карту, перший кредит, як правило, дають на період до одного місяця. Надалі при умові своєчасного повернення грошей клієнт має можливість розраховувати на термін кредитування до 65 діб і навіть більше. Ось чому завжди слід ретельно шукати ту мікрофінансову компанію, умови якої повністю вас влаштовують (кредитний ліміт, процентна ставка і т.д.), та оформляти мікрокредит через неї.
Чи можливо оформити мікрокредит на кілька місяців? Так, це також можна зробити. У ретельно підібраному списку https://finance-credit.com.ua/dovgostrokovyi-kredyt-na-kartu ви побачите МФО, що дають гроші на реально тривалий період від до трьох місяців.
Чи можна оформити позику на тривалий термін із щомісячною оплатою пенсіонерам та повнолітній молоді? Відповідь стверджувальна: взяти тривалий займ в МФО можуть українські громадяни будь-яких категорій. Вимоги до кандидатів на мікрокредитування такі:
- Українське громадянство;
- Повноліття;
- Наявність джерела прибутку (підтверджувати документально не обов’язково);
- Наявність іменної банківської картки і активного телефонного номеру.
Які переваги мають довгострокові мікрокредити?
Серед головних плюсів слід виділити такі:
- Немає прихованих умов — величину переплати позичальник знає заздалегідь з точністю до гривні;
- Погашення боргу відбувається за графіком;
- Можливість безкоштовно пролонгувати.