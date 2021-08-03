Олена Жук забезпечила консолідовану роботу депутатів в інтересах жителів області

На четвертій сесії Запорізької обласної ради восьмого скликання, що відбулася 29 липня, депутати, попри чимало конфліктів та розбіжностей власних інтересів все ж ухвалили низку рішень,спрямованих на покращення життя пересічних громадян в регіоні. І чимала заслуга в тому голови ЗОР Олени Жук, яка проявивши витримку і толерантність до позиції народних обранців, все ж зуміла забезпечити дотримання черги денної і спонукала їх до конструктивної роботи.
З самого початку захід відзначився певним напруженням. Адже затримка з початком засідання склала дві з половиною години.
Голова Запорізької облради Олена Жук вибачилась за затримку в роботі і пояснила, що депутати проводили консультації і узгоджували позиції. Така відвертість очільниці ради стала приємною несподіванкою, бо, слід зауважити, її попередники на цій посаді не обтяжували себе таким клопотом.
Сесію розпочали хвилиною мовчання, вшанувавши подвиг тих, хто загинув у визвольній війні на сході України. Також відзначили трудові заслуги запоріжців. Олена Жук вручила низку відзнак обласної ради. Один з нагороджених – директор товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Сортостанція» Олександр Давиденко – вручив Олені Жук сніп свіжоскошеної пшениці, як символ першого мільйону тон зерна, зібраного на ланах Запорізької області.
До 60 питань, зазначених в розпорядженні голови обласної ради, депутати внесли низку додаткових, узгоджених напередодні – на Погоджувальній раді. В оновленій черзі денній їх виявилось понад 100.
Чимало з них депутати ухвалили пакетним голосуванням, оскільки фактично рішення по ним були ухвалені на засіданнях постійних депутатських комісій і в сесійній залі формально підтверджені.
Одним із важливих питань, які все ж обговорювали безпосередньо в ході сесії, стало питання про зміни до обласного бюджету на 2021 рік. Депутати своїм рішенням направили додаткові кошти на розвиток медицини, інфраструктурні проєкти та освітні заходи.
Це стало можливим завдяки перевиконанню дохідної частини загального фонду обласного бюджету за результатами І півріччя на 18,9%. Найбільший обсяг перевиконання склався за такими основним видам доходів як податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, рентній платі за користування надрами. Перевищено планові показники частини чистого прибутку комунальних підприємств та плати за оренду цілісних майнових комплексів й майна спільної власності.
Перевиконання в сумі понад 217 млн грн депутати скерували на додаткове фінансування обласних програм та заходів з такими основними напрямками: туризм та культура – 41,1 млн грн; охорона здоров’я – 25,4 млн грн; освіта та наука – 14, 04 млн грн; соціальний захист та надання допомоги громадянам – 2 млн грн; молодь і спорт – 14,7 млн грн. та ін.
Серед пріоритетних заходів, які отримали додаткове фінансування з обласного бюджету – розвиток заповідника «Хортиця» – близько 37,7 млн грн. Кошти підуть на капремонт доріг, пішохідних доріжок, майданчиків, а також терасування та озеленення схилів за проєктом «Курган єдності» та інші заходи з реконструкції та благоустрою території. 12,5 млн грн планується направити на підвищення стипендій дітям-сиротам; близько 4 млн грн направлять на відновлення й функціонування КНП «Госпіталь ветеранів війни»; придбання апаратів ШВЛ для КНП «Обласна інфекційна лікарня» – 3,4 млн грн. Додаткові кошти скерували також на потреби територій.
- Сьогодні область отримала в бюджет додаткові 217 млн грн. Всі повинні розуміти: це – не заслуга чиновників і навіть не заслуга депутатів. Це – надбання всіх запоріжців, які працюють на території нашої області і сплачують податки і збори до обласного і місцевих бюджетів. Я вдячна всім запоріжцям, всім управлінцям, всім керівникам підприємств, які мають позицію, мають відповідальність за свої колективи і за свої території, – підкреслила голова обласної ради Олена Жук.
Крім того, депутати розподілили субвенцію з державного бюджету. Кошти направлять на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для пільгових категорій відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 7,4 млн грн; здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -36,3 млн грн. Коштом державної субвенції планують капітальний ремонт приміщень школи-інтернату «Орієнтир» -4,7 млн грн, придбання медичного лінійного прискорювача КНП «Запорізький регіональний протипухлинний центр» ЗОР – 5 млн грн, придбання медичного обладнання для КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР – 16,5 млн грн. На реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери – 49,1 млн грн. Додатково на умовах співфінансування з місцевими бюджетами на облаштування спортивних майданчиків передбачені 6,5 млн грн і в обласному бюджеті.
Конструктивно опрацювали депутати і питання про «Програму з фінансової підтримки комунальних підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Запорізької області на 2021-2025 роки». Серед низки комунальних підприємств значиться і КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Нагадаємо, що депутатський корпус попереднього скликання створив передумови знищення клейноду нашої області – газети «Запорізька правда». Однією із значущих проблем стала заборгованість із виплати заробітної плати її працівникам за період тривалістю у 2,5 роки. Ціна питання становить 1,8 млн грн. Нагадаємо, свого часу ЗОР під проводом Григорія Самардака з ініціативи його першого заступника Єгора Семенкова позбавило своє комунальне підприємство свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, позбавивши трудовий колектив можливості здійснювати єдиний, згідно статуту підприємства, вид виробничої діяльності – видання газети. А саме підприємство так і не було реформоване. По допомогу у вирішенні питання щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати ми звернулись до народного депутат України Сергія Штепи, якого знаємо і поважаємо як людину, яка чимало зробила для запоріжців, в тому числі, послідовно відстоює права і свободи громадян, зокрема право на свободу слова. Його плідна співпраця із депутатами нинішнього скликання, а також підтримка у вирішенні проблеми з боку голови ЗОР Олени Жук, стали запорукою конструктивного підходу до вирішення проблеми, яка набула свого логічного завершення на нинішній сесії.
Нинішня позиція Олени Жук щодо газети «Запорізька правда», а точніше, її сприяння вирішенню нагальних проблем газети, стане вагомим аргументом для відміни статусу «Ворог преси», який їй було присвоєно нещодавно рішенням Пленуму Національної спілки журналістів України за «ліквідацію газети «Запорізька правда». Нагадаємо, що на сесії 18 березня поточного року, де вона головувала, депутати ухвалили таке рішення.
Нині ж Олена Жук показала, що насправді є другом, а не ворогом преси, і людиною, яка поважає демократію, свободу слова та представників журналістської спільноти, за що ми їй дуже вдячні.
Додамо, що боротьба за відродження єдиного українськомовного видання регіонального рівня із 104-хрічною історією «Запорізька правда» триває.
Що ж до інших питань сесії, низка їх, яка потребувала опрацювання конструктивних рішень, в їх числі – кадрові, робота з яких затяглась до 21.00, була перенесена на наступне засідання. Голова Запорізької обласної ради Олена Жук оголосила перерву в роботі сесії. Про дату продовження буде повідомлено додатково.
Факт того, що рішення із цих питань не стали ухвалювати поспіхом, вважаємо позитивним. Оскільки мова іде, в тому числі, про призначення керівника ліцею з військово-партіотичним вихованням «Захисник».
Наталя Зворигіна, головна редакторка