Дванадцять тисяч запорізьких платників отримали у податковій службі електронні ключі

За сім місяців фахівці запорізьких підрозділів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС видали 27700 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, з початку року електронні ключі отримали 12 тисяч платників.
Керівник податкової служби області зазначив, що на даний час 126 тисяч представників бізнесу та мешканців регіону користуються сервісами Електронного кабінету платника. Саме електронні ключі надають доступ до повного функціоналу Е-кабінету ДПС та інших державних і приватних цифрових систем.
Для отримання електронних довірчих послуг необхідно ознайомитися з інформацією для користувачів та завантажити форми реєстраційних документів разом зі зразками заповнення на сайті КНЕДП ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua.
Також нагадаємо, платники можуть самостійно формувати нові сертифікати. Для цього необхідно завантажити програму або виконати декілька процедур в онлайн-режимі: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Цей сервіс доступний для користувачів, які мають:
– чинні сертифікати (приміром, до закінчення строку чинності яких залишилося декілька днів);
– незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
– особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області