Курорт-2021: Податківці донарахували порушникам 29 мільйонів

З початку проведення операції “Курорт-2021” фахівці податкової служби регіону перевірили 154 об’єкта торгівлі у місцях масового відпочинку на узбережжі Азовського моря. За виявлені факти недотримання норм податкового законодавства порушникам було донараховано 29 мільйонів гривень, зокрема, підприємцям Запорізької області – понад 3 мільйони, платникам із інших регіонів – 25 мільйонів 677 тисяч гривень.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, найчастіше податківці виявляли факти торгівлі без касових апаратів – 84. Також встановлено 83 порушення програмування РРО, 37 випадків торгівлі підакцизними товарами за цінами, нижче мінімальних, 42 факти не підтвердження походження товару. Крім того, 17 кафе працювали без статусу об’єкта громадського харчування, у 7 випадках алкоголь і тютюн реалізовувалися без відповідних ліцензій тощо.
Наприклад, в одному з кафе у Приморську алкогольні напої продавалися без зазначення коду УКТЗЕД та через програмний РРО, який не був відображений у ліцензії. До того ж, власники закладу не оформили двох працівників та порушили ведення обліку товарів за місцем їх реалізації.
А в барі на базі відпочинку Приморська алкогольними напоями торгувала неповнолітня особа, ще двоє співробітників працювали без трудових договорів, а в асортименті були тютюнові вироби без акцизних марок.
Наголошуємо, за діяльність без реєстраційних документів, не оформлення співробітників, проведення розрахункових операцій без РРО, безліцензійну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним передбачені значні штрафні санкції.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області