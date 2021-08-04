На Destroy Party у майстерні з переробки пластикових відходів PlasticOn зібралися небайдужі запоріжці

У перший день серпня о 12.00 у приміщенні майбутньої майстерні з переробки пластику PlasticOn за адресою вул.Сергія Серікова 30 (креативна платформа “Млин”) відбулася так звана “destroy party”, мета якої – звільнити приміщення від зайвого та підготувати його до ремонтних робіт.
У заході взяли участь 20 волонтерів з числа підписників сторінок ГО Zero Waste ZP у соцмережах та члени неформального об’єднання громадських організацій міста “ОГО”, екоактивісти зі Львова.
За три години спільними зусиллями було очищено приміщення від будівельного сміття, інструментів, меблів, що залишилося від минулих орендарів. ГО Zero Waste ZP дякує кожному, хто приділив свій час толоці у майстерні.
Наразі на рахунку організації вже є кошти, зібрані шляхом краудфандингу від 160 доброчинців на платформі Спільнокошт. Тому організація планує графік проведення ремонтних робіт у серпні-вересні. Деталі можна буде знайти на сторінках організації у соцмережах. Запрошуємо мешканців міста долучитися до наступних етапів створення першої у Запоріжжі майстерні з переробки пластику PlasticOn.
Ірина Щетиніна, Голова ГО Zero Waste ZP