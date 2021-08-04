«Запоріжгаз Збут» не змінив ціну газу 7,99 грн/м3 для населення в серпні

Ціна газу для побутових клієнтів «Запоріжгаз Збут» залишиться в серпні незмінною. Постачальник, що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», зберіг вартість кубометра блакитного палива на рівні 7,99 грн у тарифі «Твій газ Рівномірний платіж».
«З травня ми утримуємо вартість ресурсу на позначці 7,99 грн/м3. При цьому ціна газу на українській біржі становить вже близько 18 грн за куб. Нашим споживачам, які підключили тариф «Твій газ Рівномірний платіж» не потрібно турбуватися про зимові ціни. Вони застрахували себе від зростання вартості блакитного палива, і будуть платити по 7,99 грн/м3 до кінця квітня 2022 року», — говорить директор «Запоріжгаз Збут» Юлія Бурдак.
На сьогоднішній день до тарифу підключилися понад 4000 споживачів. Переважно ті, які використовують газ для опалення свого житла. Взимку суми в платіжках у багатьох з них досягали 4-5 тис. грн. А за умовами тарифу «Твій газ Рівномірний платіж», клієнти «Запоріжгаз Збут» зможуть зменшити платежі в опалювальний період до 40%. При цьому фактичне споживання газу залишиться колишнім.
«Споживачам не потрібно хвилюватися про передачу показань, наприкінці дії тарифу буде проведено перерахунок. Також немає необхідності кожен місяць моніторити ціну газу — вона фіксована», — пояснює Юлія Бурдак.
Тариф «Твій газ Рівномірний платіж» передбачає розподіл оплати за газ на рівні частини, що дозволяє зменшити платежі за газ в опалювальний період.
Також «Запоріжгаз Збут» пропонує клієнтам, які мають заборгованість за спожите блакитне паливо, оформити договір реструктуризації. На сьогоднішній день більше ста осіб виявили бажання гасити борги частинами.
Оформити договір реструктуризації можна в будь-якому з відділень постачальника (адреси). Споживачу потрібні паспорт, ІПН. Після внесення початкового внеску сума, що залишилася погашається рівними частинами.
Більш детально про тариф «Твій газ Рівномірний платіж» можна прочитати на сайті https://rivnomirnyi.gaszbut.com.ua/. Тут знаходиться калькулятор для розрахунку орієнтовних щомісячних оплат і форма для подачі заявки на підключення тарифу онлайн.
Крім того, до 31 серпня поточного року перейти на тариф «Твій газ Рівномірний платіж» можна:
- у відділеннях «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» або Клієнтських просторах 104.ua.
- за телефонами 067 554 43 21, 067 617 66 09, 067 554 43 29.
- за допомогою Viber-бота 7104ua.