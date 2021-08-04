Запоріжці сплатили шість мільярдів гривень єдиного внеску

У січні-липні запорізькі платники спрямували до пенсійного і соціальних фондів 6 мільярдів 117 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1 мільярд гривень або на 20 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Лише у липні роботодавці та фізичні особи підприємці сплатили 885 мільйонів гривень єдиного внеску, що на 147 мільйонів більше, ніж торік.
Всього на даний час в регіоні зареєстровано 171762 платника єдиного внеску, серед яких 53848 суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 117914 ФОП.
Нагадаємо, 9 серпня – останній день подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку та нарахованого єдиного внеску. 20 серпня спливає гранична дата сплати єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств) за липень.
Звільняються від сплати єдиного внеску за себе:
– фізичні особи-підприємці,
– особи, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком, або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли пенсійного віку та отримують пенсію або соціальну допомогу (такі особи можуть бути платниками єдиного внеску тільки добровільно);
– особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх на облік як фізичних осіб-підприємців і провадження ними одного виду діяльності одночасно як фізичною особою-підприємцем, так і особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;
– особи, які провадять незалежну професійну діяльність та фізичні особи-підприємці, які мають основне місце роботи, за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області