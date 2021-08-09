Черговий круглий стіл на тему «Дніпро, як альтернатива морським купанням. Безпека відпочинку на річці» провела Агенція Регіональних Ініціатив 4 серпня 2021 року.
У розпал літнього сезону Дніпро та міські пляжі стають найбільш популярним місцем відпочинку городян. Наскільки безпечним є наразі купання в річці? Як відбувається очищення води та прибирання території пляжів? З цими та іншими питаннями вирішили розібратися під час проведення круглого столу запрошені експерти та фахівці.
Заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради ВІКТОР ХОЦЬКИЙ пояснив: «У комунальній власності громади офіційно знаходиться тільки 2 пляжі – Центральний (Жданівський) та Правобережний. Ми почали саме з реконструкції Правобережного пляжу, щоб привести його інфраструктуру у відповідність до запитів жителів міста та європейського досвіду функціонування. Всі зауваження та уточнення, які ми отримаємо при вводі в експлуатацію Правобережного пляжу, ми використаємо при підготовці проекту реконструкції пляжу Центрального. Але це стане можливо тільки після завершення будівництва мостів, яке зачіпає частину Центрального пляжу.
До літнього сезону ми підготувались. Дно акваторій було обстежено та належним чином підготовано. Санітарний та технічний стан пляжів визнано задовільним».
ІННА ХАРИТОНЕНКО, головний інженер КП «Титан», в управлінні якого знаходяться офіційні пляжі, розповіла про обладнання пляжів усім належним та необхідним, включаючи кабінки для перевдягання, душові кабінки, модульні туалетні кабіни та інше. Відкрити медичні пункти та обладнані рятувальні пости.
– Ми робим все необхідне, але, на превеликий жаль, кожен день стикаємося з вандалізмом відвідувачів, графіті, несанкціонованим вигулом собак та, навіть, розпалюванням багаття на пляжній зоні.
Не обійшли увагою присутні і екологічний стан Дніпра та прибережної зони.
Лікар з комунальної гігієни Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України ЄВГЕН ТУЛУШЕВ розповів, що кожного тижня з початку літнього сезону беруться проби води у місцях масового купання людей. У цілому можна говорити про те, що вода по всім показникам відповідає нормам: «Останні п’ять років рівень показників залишається на придатному рівні. Попри всі людські намагання знищити Дніпро, річка не втратила здатності самовідновлюватися».
Пляж для місцевих жителів – це не тільки зона відпочинку, але й місто зустрічі та спілкування, проведення часу з сім’єю та друзями, можливості займатися пляжним спортом та приймати участь в змаганнях.
Завдання влади – розвивати свій, місцевий туризм. Дуже важливо реалізовувати право народу на безкоштовний відпочинок поблизу місця проживання та роботи. Пляжний відпочинок також може стати додатковою туристичною атракцією Запоріжжя.