Кінний театр запрошує на сімейне ілюзіон-шоу “Медовий Спас”

Здавна українці вважали, що після 14 серпня в природі відбуваються певні зміни: бджоли перестають приносити мед у свої вулики, ластівки відлітають, троянди перестають цвісти, на траві з’являється холодна роса – себто, надходить пора, коли літо зустрічається з прийдешньою осінню. Цього дня традиційно святкували Медовий Спас — перший із трьох свят Спаса, які щорічно відзначаються у серпні, і який ще має назву Маковія.
Особливо полюбляли це свято й запорозькі козаки. Тому Кінний театр запрошує запоріжців та гостей міста у суботу, 14 серпня, з 17 до 21-00, разом поринути у неймовірну атмосферу святкування Маковія, або Медового Спаса! Під час сімейного ілюзіон-шоу на вас чекає дивовижна пригода – веселе святкування, веселі розваги, унікальне шоу, в якому сплелися в одне ціле давні традиції та сучасні тренди. Та й козаки, як діти своєї фантастичної епохи, знаної як бароко, обожнювали поєднувати розваги і оздоровлення, веселощі й військові забави, працю та відпочинок. Ми підготували для вас неймовірний, справді бароковий мікс –
на вас чекає:
- вистава Кінного театру «Запорозькі козаки», катання на конях та інтерактивні розваги з нашими козаками;
- шоу Гігантських мильних бульбашок, яке змусить перебувати у захваті як дітей, так і дорослих;
- українські народні танці та майстер-класи з обрядових танців і гопака від культового танцювального колективу «Козачата»;
- Незабутнє східне шоу від студії арабського танцю “Басіма
- неперевершене інтерактивне шоу ілюзіоніста Євгена Омельченка
- вечірнє вогняне шоу від найкращого в Україні Театру вогню «Магай»;
- конкурси, розваги та забави в компанії неймовірної телеведучої та акторки Ані Миронової;
- майстер-клас з виготовлення медових свічок та “маковійських віночків” – букетів-оберегів з польових квітів та рослин;
- і, звичайно, море щойно зібраного меду від найкращих пасічників країни, виставка-ярмарок та дегустація продуктів бджільництва. Освячений цього дня мед отримує особливу цілющу силу. Вважається, що навіть тяжкохворий чоловік може одужати, якщо з’їсть хоча б ложечку.
На Маковія літо закінчується, осінь починається.
А чи знали ви, що?
Цього дня жінки виробляли спеціальні обереги – букети «маковійчики» та освячували їх, а потім святили різні квіти (особливо волошки й чорнобривці). Освячені квіти й трави зберігали за іконами як цілюще зілля, яке давали хворій худобі. Васильки і чорнобривці жінки святили, аби потім додати у ванну при купанні, щоб зберегти здоров’я. А освячений мак використовували для охорони житла, худоби, двору від нечистої сили. Освячену макову головку також клали під подушку дітям, які погано засинають або неспокійно сплять. В Україні до цього свята пекли пироги і коржі з маком. У старовину також вірили, що на Маковія жінкам прощаються всі незамолені гріхи, якщо вони самі себе пробачать і помоляться про прощення, а також прийдуть на народні гуляння, по типу таких, які ми влаштовуємо 14 серпня на Кінному театрі!
Тож, відсвяткуймо завершення літа неймовірним та незабутнім шоу разом у компанії веселих друзів на Кінному театрі, що на славетній Хортиці! 14 серпня, у суботу, чекаємо вас на Кінному театрі – початок свята о 17-00, триватимуть гуляння до 21-00.