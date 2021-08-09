Олександр Прохорович із Більмака- керівник служби підтримки програми "Дія"
Олександр ПРОХОРОВИЧ, уродженець заштатного містечка,яке нині носить назву Більмак, а раніше Кам'янка, Царекостянтинівка, Першотравневе і Куйбишеве...
Олесандр Васильович Прохорович народився у сім'ї педагога і фотокора райгазети, у нього ще був старший брат Артур. Хлопчику було лесять літ, коли пішла за межу Вічності мама Неля Вікторівна. Онкологічна недуга невблаганна!Тато Василь Васильович залишився із двома малолітніми дітьми... Син був схожий на тата, а пасинок на свого тата-молдованина. Василю Васильовичу не вдалося свого часу закінчити виш, тому він усе зробив, щоб Сашко вчився в університеті на стаціонарі. Це був один із факультетів Інституту імені Петра Сагайдачного, який згодом приєднали до Запорізького національного техуніверситету ( нині НУ"Запорізька політехніка"). Вивчав тележурналістику.
Після "машинки" Олександр вивчав журналістику у ЗНУ. Магістр знайшов роботу комп'ютерника у Запоріжжі, в Армії не служив. Здібного комп'ютерника запросили в обласний штаб партії "Слуга народу".
Талант Сашка оцінили ... Хлопець із маленького райцентру опинився у столичному офісі партії...Геніального комп'ютерника Олександра Васильовича Прохоровича помітили і задіяли у передвиборних перегонах. Саме тоді сільський юнак сфотографувався із Володимиром Олександровичем Зеленським.
Із команди Зеленського Прохорович не пішов. Він - радник віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України. О.В.Прохорович - керівник служби підтримки програми "Дія". Клопотів у нашого земляка-запоріжця вистачає. І для його колег теж.
Додому приїжджає рідко. Його дівчина - тележурналістка Тоня теж родом із Запорізького краю...
Костянтин Причиненко, головний редактор газети «Рідний край», Більмак