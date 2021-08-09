Перейменування вулиці Північнокільцева на вулицю Степана Кравчуна: ініційовано громадське обговорення

Кілька тижнів тому у місті Запоріжжя було ініційовано перейменування вулиці Північнокільцева Комунарського району на честь Степана Івановича Кравчуна.
Степан Кравчун – почесний житель Запоріжжя, який протягом 14 років був генеральним директором Запорізького автомобільного заводу. Він зробив великий внесок у розвиток підприємства, будівництва та благоустрою міста, в тому числі й у розвиток Комунарського району, а також брав участь у налагодженні серійного випуску автомобіля “Таврія”.
Наразі проходить громадське обговорення щодо перейменування, до якого вирішила долучитися Агенція Регіональних Ініціатив, зібравши сьогодні, 4 серпня, круглий стіл з видатними та широко відомими запоріжцями.
Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району ОЛЕКСАНДР КУЗЬМІН розповів присутнім про процедуру проходження громадських слухань. В період визначеного законом терміну кожен житель міста має право у будь-який спосіб висловити свою особисту думку з приводу перейменування та подати її в адміністрацію Комунарського району. А після закінчення голосування та у залежності від його результатів всі оброблені документи будуть передані до розгляду на сесію міської ради.
«Я особисто знав Степана Івановича Кравчуна, – почав ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВ, директор Агенції Регіональних Ініціатив, – у мене завжди викликав глибоку повагу його природній розум, замішаний на життєвому досвіді і кмітливості».
В’ЯЧЕСЛАВ БОГУСЛАЕВ, почесний мешканець міста, герой України, у своєму відео-інтерв’ю називає Степана Кравчуна одним з батьків-засновників сучасного міста, завдяки яким Запоріжжя не тільки живе, але й розвивається. Кравчун зберіг для нас автомобільну галузь, і особистим професійним прикладом довів, що турбота про працівників – одне з найважливіших завдань керівника будь-якого підприємства.
МИКОЛА ЄВДОКИМЕНКО, генеральний директор ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», розповідає, що Степан Іванович пройшов шлях на заводі від простого робітника до посади директора. В часи СРСР під керівництвом Кравчуна знаходився не один, але добрий десяток складових автомобільного промислового підприємства. Він очолював також Асоціацію автовиробників України. Все сучасне, технологічне та передове, що існувало на той час в світі машинобудування, було привнесено Степаном Івановичем на виробництво. Найкращі колгоспи, найсучасніша медицина у Комунарському районі, найліпший футбольний клуб «Торпедо» – це все, що і зараз пам’ятають мешканці Запоріжжя. За короткий проміжок часу Степан Кравчун створив багато того, що використовують вже кілька поколінь запоріжців. Велика людина, яка залишила після себе не великі слова, а великі справи!
ОЛЕКСАНДР ГОЛОВКО, президент Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців «Потенціал», екс-міський голова м. Запоріжжя, зауважив, що союз підприємців став одним з ініціаторів перейменування. Степан Кравчун – людина, яка не жила в епоху, він людина – яка епоху створювала! Завдяки закладеної в той час економічній базі і фундаменту, ми можемо жити на достойному рівні та продовжували розвиватися.
Юрист ВЛАДИСЛАВ ЧУДНОВСЬКИЙ висловив особисту думку «за» перейменування, щоб наступні покоління наслідували приклад людини, яка зробила себе сама, пройшовши шлях від звичайного учня до генерального директора заводу. Також у відповідь на найбільше побоювання громадян, він підкреслив, що згідно діючого законодавства ніяких фінансових витрат або наслідків через перейменування мешканці Комунарського району мати не будуть.
Наприкінці напряму звернувся до мешканців міста ОЛЕКСАНДР БЕРЕЖНИЙ, екс-заступник голови ЗОДА: «Сьогоднішнє питання – це оцінка заслуг людей, які зробили все можливе для рідного міста. Справа нашої гідності – пам’ятати та шанувати! Я вважаю, що це питання не тільки Комунарського району. Ми всі повинні підтримати перейменування, ім’я Степана Івановича Кравчуна повинно бути увічнено у нашому місті!»
Присутні виразили сподівання, що традиція увічнення імен славетних запоріжців, які багато зробили для розвитку та покращення міста буде продовжена. Наступні покоління мають пам’ятати, завдяки кому вони мають розвинуте індустріальне та культурне місто.