Подарунок країні. Парашутисти танцюватимуть гопак у небі за підтримки УКФ

Днями команда з 150 учасників з Запоріжжя та інших куточків країни отримала можливість реалізувати унікальний показовий виступ з нагоди 30-річчя України – «Український ГОПАК – на ЗЕМЛІ та в НЕБІ». ПУ «Новий театр» як головний організатор проекту підписав головну угоду з Українським культурним фондом. Запорізький проект, організаторами та учасниками якого є ПУ «Новий театр», ГО «Федерація парашутного спорту України» та ансамбль народного танцю «Вихиляси», отримав шанс відбутися за рахунок коштів, виділених з державного бюджету. Запланований показовий виступ, об’єднає команди танцівників, парашутистів, авіаторів та режисерів, акторів та відео-інженерів, а також представників органів влади заради свята на землі та у повітрі на честь 30-річчя Незалежної України. Унікальність події в поєднанні звичайного та повітряного танців «Гопак»: поки на землі український народний танець виконуватиме запорізький ансамбль «Вихиляси», в небо літаки піднімуть чотирнадцять професійних парашутистів, які у стрибку, разом із танцюристами на землі, мають виконати елементи гопака та побудувати у вільному падінні фігури: цифру «30» та «Серце». Так вирішили зізнатися у коханні Україні. Під час приземлення парашутисти буксируватимуть великий державний прапор. Після відбудеться повітряне шоу літаків з димами.
Унікальну для України, масштабну мультидисциплінарну культурно – мистецьку подію заплановано на 21.08.2021. з 11:00 до 12:00 на аеродромі у с. Майське. під час загальноміського та обласного свята м. Дніпра та Дніпропетровської області до Дня Незалежності України, під назвою «Вільне небо» за участю народної артистки України Руслани тавиконавця Ivan NAVI. .
Проект відбувається за підтримки Українського Культурного Фонду
Перша репетиція танцю парашутистів у вільному падінні відбудеться 13 серпня в с. Майське.