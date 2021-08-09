Проект «Ліси громади» у Широківській ОТГ планують реалізувати протягом наступних двох років

1 0 серпня, у вівторок, БО БФ «Соціальні ініціативи бізнесу», ДП «Запорізьке лісомисливське господарство», та Широківська територіальна громада запрошують на еко-івент — старт нового проекту «Ліси громади», який планусться реалізувати протягом наступних двох років.
Останнім часом вкрай гостро постала проблема відновлення екосистеми Запорізького регіону, зокрема лісів. Адже збереження зелених насаджень сприятиме попередженню екологічних катастроф у майбутньому. У Запоріжжі навіть одне висаджене дерево може стати вагомим ресурсов в цій важкій та необхідній боротьбі за чисте повітря. Зелені легені нашого краю просто вимагають рішучого оновлення.
Але амбітний та суспільно важливий план озеленення нашого спекотного i екологічно неблагополучного регіону важко успішно реалізувати поодинці. Для цього потрібна ефективна взасмодія представників бізнесу, влади та громадянського суспільства. Та широкий спектр відповідних екологічних ініціатив — від проведения регулярних заходів щодо збереження природи та екологічної освіти, до конкретних i масових дій з насадження нових лісів.
У рамках проекту «Ліси громади» ми вирішили об’сднати людей різного віку спільною справою – вирощення сіянців сосни кримської для подальшої реалізації місцевих еко-ініціатив. Ми прагнемо популяризувати відновлення лісів та сформувати в суспільстві відповідальне ставлення до ïx збереження. Tакож хочемо познайомити населення з веденням лісового господарства, зокрема з лісорозсадницькою справою, лісовідновленням та лісівничими професіями.
На сьогоднішній день на території 5-х лісництв ДП «Запорізьке лісомисливське господарство» вирощуються 40 тисяч сіянців сосни кримської для реалізації місцевих i глобальних еко-ініціатив, у т.ч. проекту
«Ліси громади». А тепер надійшов час впроваджувати наші далекосяжні плани в життя — oтжe, стартусмо вже цього вівторка, 10 серпня, з Широківської громади ! Ініціатори проекту розкажуть про його особливості, учасників та заходи, що плануються протягом двох місяців, а експерти покажуть місцевість, яка потребус оновлення зелених насаджень. В рамках заходу будуть анонсовані наступні кроки з висадки дерев, майстер-класів та публічних консультацій по темі лісництва.