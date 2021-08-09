Редактор газети “Рідний край” вручив посадовцям книгу про героїв

Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух провів зустріч із керівниками місцевих редакцій газет, радіо, телебачення, інтерсайтів щодо висвітлення святкових заходів до 30-річчя Незалежності України.
– Ми прагнемо, щоб ювілей став визначним для громадян усіх вікових категорій різних верств. Обрано три десятки заходів. Редактори друкованих й електронних ЗМІ Запорізького краю можуть запропонувати власне бачення тих чи інших акцій. Обласна влада відкрита для всіх пропозицій – наголосив Олександр Васильович.
Серед основних заходів – підняття Прапора на оновленому кургані на острові Хортиці. На Майдані Героїв намічено урочисте проходження військовослужбовців, виставка техніки тощо. У рамках Національної програми «Велике будівництво» до Дня Незалежності планується символічно представити 30 нових завершених об’єктів – медамбулаторії, дитсадки, спортмайданчики.
Директори телеканалів, радіостанцій, інтернетвидань, головні редактори газет висловили свої пропозиції. Директор-редактор газети «Рідний край» Костянтин Причиненко, приміром, зазначив: із 2015 року на вежі Комиш-Зорянського телерадіоретранслятора (територія Більмака, вулиця Центральна, 1в) урочисто піднімають Державний Прапор України (у 2014-му підняли без урочистостей). Нині ця традиція може порушитися, оскільки, за словами керівника ретранслятора Леоніда Міняйленка, штат скорочено максимально, потрібна допомога запорізьких спеціалістів.
Офіційні листи редакції уже направлено у Запорізьку ОДА і Пологівську РДА. Але оскільки представників ЗМІ запросили на зустріч із очільником області, Костянтин Причиненко озвучив проблему ще раз.
Голова ЗОДА Олександр Старух зауважив: Більмацької РДА справді немає, але є Пологівська РДА, тому традиція буде продовжена і цього року.
Користуючись нагодою, Костянтин Причиненко урочисто вручив свою брошуру «Герої – захисники України – наші захисники» (про кавалерів орденів «За мужність», воїнів-краян, котрі боронили і боронять рідну землю від агресора у наші дні) голові облдержадміністрації Олександрові Старуху. Таку ж брошуру автор вручив і директору департаменту інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю ЗОДА Володимирові Марчуку. Це було доречно, адже й у рік 30-ліття Незалежності України триває збройна боротьба за суверенітет і територіальну цілісність України.
Журналіст-краєзнавець вручив скромні видання Олександрові Васильовичу Старуху (з яким познайомився ще за часи президентства Віктора Андрійовича Ющенка) і Володимирові Володимировичу Марчуку (з яким був знайомий до цього заочно) не як держслужбовцям високого рангу, а як науковцям, кандидатам історичних наук, як справжнім патріотам України.
На зустрічі було зазначено: урочисті заходи з нагоди святкування 30-річчя проголошення Незалежності України відбудуться на кожній території, у кожному місті, у кожному районі, у кожній громаді Запорізького краю.