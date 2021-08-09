Редактор газети “Рідний край” вручив посадовцям книгу про героїв

Редактор газети "Рідний край" вручив посадовцям книгу про героїв

Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух провів зустріч із керівниками  місцевих редакцій газет, радіо, телебачення, інтерсайтів щодо висвітлення святкових заходів до 30-річчя Незалежності України.

– Ми прагнемо, щоб ювілей став визначним для громадян усіх вікових категорій різних верств. Обрано три десятки заходів. Редактори друкованих  й електронних ЗМІ Запорізького краю можуть запропонувати власне бачення тих чи інших акцій. Обласна влада відкрита для всіх пропозицій – наголосив Олександр Васильович.

Серед основних заходів – підняття Прапора на оновленому кургані на острові Хортиці. На Майдані Героїв намічено урочисте проходження військовослужбовців, виставка техніки тощо. У рамках Національної програми «Велике будівництво» до Дня Незалежності планується символічно представити 30 нових завершених  об’єктів – медамбулаторії, дитсадки, спортмайданчики.

Директори телеканалів, радіостанцій, інтернетвидань, головні редактори газет  висловили свої пропозиції. Директор-редактор газети «Рідний край» Костянтин Причиненко, приміром, зазначив: із 2015 року на вежі Комиш-Зорянського телерадіоретранслятора (територія Більмака, вулиця Центральна, 1в) урочисто піднімають Державний Прапор України (у 2014-му підняли без урочистостей). Нині ця традиція може порушитися, оскільки, за словами керівника ретранслятора Леоніда Міняйленка, штат  скорочено максимально, потрібна допомога запорізьких спеціалістів.

Офіційні листи редакції уже направлено у Запорізьку ОДА і Пологівську РДА. Але оскільки представників ЗМІ запросили на зустріч із очільником області, Костянтин Причиненко озвучив проблему ще раз.

Голова ЗОДА Олександр Старух зауважив: Більмацької РДА справді немає, але є Пологівська РДА, тому традиція буде продовжена і цього року.

Користуючись нагодою, Костянтин Причиненко урочисто вручив свою брошуру «Герої – захисники України – наші захисники» (про кавалерів орденів «За мужність», воїнів-краян, котрі боронили і боронять рідну землю від агресора у наші дні) голові  облдержадміністрації Олександрові Старуху. Таку ж брошуру автор вручив і директору департаменту інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю ЗОДА Володимирові Марчуку. Це було доречно, адже й у рік 30-ліття Незалежності України триває збройна боротьба за суверенітет і територіальну цілісність України.

Журналіст-краєзнавець вручив скромні видання Олександрові Васильовичу Старуху (з яким познайомився ще за часи президентства Віктора Андрійовича Ющенка) і Володимирові Володимировичу Марчуку (з яким був знайомий  до цього заочно) не як держслужбовцям високого рангу, а як науковцям, кандидатам історичних наук, як справжнім патріотам України.

На зустрічі було зазначено: урочисті заходи з нагоди святкування 30-річчя проголошення Незалежності України відбудуться  на кожній території, у кожному місті, у кожному районі, у кожній громаді Запорізького краю.

Суспільство