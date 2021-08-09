У Пологах немає пологів

Пологівській лікарні потрібен завідувач відділенням
Днями їздив у наш новий райцентр – місто Пологи. Відрядження було службове.
У розмові із колегами-журналістами дізнався: ось уже третій місяць, як пологове відділення Пологівської багатопрофільної лікарні інтенсивної терапії призупинило роботу. У Пологах не приймають пологів! Породіль відправляють у Токмак або Оріхів.
Чому так? Завідувачка відділенням звільнилася. Не вистачає лікарів-акушерів-гінекологів. Місцева влада відразу ж взялася за розв’язання проблем. Міська рада ухвалила спеціальну програму, відповідно до якої із бюджету громади виділили кошти на оренду квартири для завідувача (чи завідувачки). Але на вакантну посаду ніхто не претендує. Жоден лікар-акушер-гінеколог з обласного центру, з інших міст та районів Запорізького краю не зацікавився.
Пишу ці рядки із надією, що хтось із лікарів захоче переїхати в Пологи. Дорогі більмаківці, ,гуляйпільці, розівці, студенти- інтерни! У Пологах вас чекає житло! Адже Пологи – це місто, райцентр (один із п’яти районних центрів нашої Запорізької області)!
Костянтин ПРИЧИНЕНКО.
Більмак
Запорізька область