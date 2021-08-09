Запорізькі аудитори у Новоолександрівській сільській раді встановили фінансових порушень на 1,4 млн гривень

Підставою для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності у Новоолександрівській сільській раді (вона входить до складу Новоолександрівської ОТГ) стало доручення Держаудитслужби, звернення народного депутата України, депутатів Запорізької обласної ради, депутатів Новоолександрівської сільської ради, громадськості. Шквал листів у всі інстанції, численні звернення з проханням розібратися у ситуації, що склалася, були викликані невдоволенням жителів Новоолександрівки ситуацією з водопостачанням у селі.
«Точка кипіння» досягла у засушливі літні місяці, коли мешканці села опинилися без води і виходили з акціями протесту, погрожували перекрити проїжджу частину дороги. У листах – зверненнях обурені новоолександрівці жалілися на непорядних підрядників, затягування з реконструкцією водопровідної мережі, інертність у цьому у питанні й керівництва ОТГ.
Вже в ході ревізії фінансово-господарської діяльності, яку провели фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області, було встановлено, що підрядні організації, які займалися реконструкцією водогону, не йшли на контакт з аудиторами. Під час зустрічної звірки їх не було знайдено за вказаною офіційною юридичною адресою.
І хоча це були працюючі фірми, первинних документів, які б підтвердили проведення фінансово-господарських операцій, ревізори так і не отримали. Певно того, що було що приховувати. Бо через включення генеральним підрядником ТОВ «БРЕВЕС» до актів виконання будівельних робіт з реконструкції зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка додаткових витрат завищено вартість виконаних робіт на 66 тис. грн. А через фактичне невиконання підрядною організацією ПП «МАДЕСТ» робіт з улаштування залізобетонного каналізаційного колодязя вартість виконаних підрядних робіт завищено на 25 тис. гривень.
Не по-господарськи у сільській раді поставилися до чавунних та сталевих водопровідних труб, що були вириті під час реконструкції мережі. Підрядник їх не використав, вони зникли безслідно, а сільська рада не дорахувала у казні 148 тис. гривень.
Вже під час заходу державного фінансового контролю аудитори встановили, що сільська рада покрила коштом загального фонду сільського бюджету витрати фізичних осіб на оплату ними електричної енергії на суму 526 тис. грн. Сільська рада профінансувала ремонт будівлі комунального дитячого закладу, що є юридичною особою і мав би фінансуватися з районного фонду. Аудитори також встановили, що матеріальну допомогу на оздоровлення працівникам сільради виплатили не у розмірі посадового окладу, а в розмірі середньомісячної зарплати, переплативши 192 тис. грн. Всього ж в ході ревізії встановлено фінансових порушень на суму 1,4 млн гривень.
Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.