Запорізький бізнес поповнив державну скарбницю на шість мільярдів гривень

У січні-липні запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 6 мільярдів 236 мільйонів гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплачена сума на 1 мільярд 408 мільйонів гривень або на 29 відсотків перевищила минулорічний рівень.
Серед найбільших надходжень – 2 мільярди 563 мільйони гривень податку на додану вартість, що на 463 мільйони гривень або на 22 відсотки більше, ніж за сім місяців 2020 року.
Роботодавці і мешканці регіону перерахували до скарбниці 1 мільярд 809 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Зростання до показника аналогічного періоду минулого року склало 282 мільйони гривень або 18 відсотків.
Підприємства і установи забезпечили до бюджету 558 мільйонів гривень податку на прибуток, це на 134 мільйони гривень або на 32 відсотки більше, ніж роком раніше.
За користування надрами компанії і підприємці направили 508 мільйонів гривень рентної плати, збільшивши відрахування до минулорічних даних на 405 мільйонів гривень.
Також суб’єкти господарювання області сплатили до державного бюджету 458 мільйонів гривень військового збору (+83 мільйони гривень або 22 відсотки), 165 мільйонів гривень екологічного податку (+36 мільйонів гривень або 28 відсотків) тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області