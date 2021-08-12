За сприяння служби зайнятості знайшли роботу майже 13 тис. безробітних

За січень-липень 2021 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 41,8 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 11,1% менше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-липня 2021 року 14,6 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 12,9 тис. безробітних, з них 112 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 249 безробітних – учасників АТО/ООС. З початку року 31 особа працевлаштована на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 15 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 923 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 1908 осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 серпня 2021 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 12,8 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 серпня 2021 року становила 1765 одиниць.
«Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – продавці, водії, кухарі, електромонтери, медсестри, слюсарі, електрогазозварники, токарі, охоронники, маляри, офіціанти та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів та менеджерів з відповідним досвідом роботи”, – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)224-00-46