Запоріжці спрямували 458 мільйонів на підтримку української армії

За сім місяців від запорізьких підприємств і мешканців регіону до державного бюджету надійшло майже 458 мільйонів гривень військового збору. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, цьогорічні надходження зросли на 83 мільйони, або на 22 відсотки, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Більшу частину військового збору забезпечили підприємці і компанії м. Запоріжжя – 238 мільйонів гривень. З доходів енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських платників сплачено 65 мільйонів, мелітопольських та веселівських – майже 40, бердянських та приморських – 30 мільйонів, пологівських, більмацьких та розівських – майже 15 мільйонів, оріхівських та гуляйпільських – майже 14 мільйонів, василівських та михайлівських – близько 14 мільйонів, вільнянських та новомиколаївських – понад 13 мільйонів, тощо.
Станом на початок липня у Запорізькій області нараховується 41 208 платників військового збору.
Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягають оподаткуванню (зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші).
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Головне управління ДПС у Запорізькій області