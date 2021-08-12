Запорізькі компанії-забруднювачі сплатили 273 мільйони гривень екологічного податку

Протягом січня-липня 2021 року підприємства, установи і підприємці регіону перерахували до бюджетів усіх рівнів 273 мільйони гривень екологічного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 64 мільйони 600 тисяч гривень.
Зокрема, до державного бюджету надійшло 165 мільйонів гривень екоподатку, що на 36 мільйонів більше показника семи місяців минулого року. До місцевих скарбниць спрямовано 108 мільйонів, це на 29 мільйонів більше, ніж торік.
Найбільші платежі забезпечили енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські суб’єкти господарювання – майже 157 мільйонів гривень. Компанії і підприємці м. Запоріжжя перерахували до бюджетів 95 мільйонів гривень, Запорізького району – майже 12 мільйонів, мелітопольські та веселівські – 2 мільйони 600 тисяч, бердянські та приморські – 2 мільйони 300 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – півтора мільйона.
Усього в Запорізькій області зареєстровано 3276 платників екологічного податку. Це ті підприємства, які здійснюють викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у водні об’єкти, а також розміщують, утворюють або зберігають небезпечні відходи.
Разом з тим, у регіоні активізується співпраця між податковою службою, територіальними громадами та іншими контролюючими органами з питань залучення підприємств-забруднювачів до сплати екоподатку. Зокрема, це стосується суб’єктів господарювання, які зберігають пальне або здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами тощо. Таким чином, протягом року до бази оподаткування було додано 927 нових платників екологічного податку.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області