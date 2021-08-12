Затверджено нову структуру та штати філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області

У зв’язку з адміністративно-територіальною реформою та укрупненням територіальних громад відповідні зміни відбулися і у структурі всіх державних органів, у тому числі й Центру пробації.
Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2020 р. № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2021 р. № 1636/к затверджено нову структуру та штати Державної установи «Центр пробації».
Перейменування зазнала більшість підрозділів пробації, які функціонують на рівні районів та містечок.
Оновлена інформація про нові назви підрозділів пробації Запорізького регіону до перейменування розміщена на офіційному відомчому сайті «Пробація України» за посиланням:https://www.probation.gov.ua/?page_id=1733&fbclid=IwAR3CWPKH3781JVEpsGedZ5jEVDnKJP_wAvAiQRWwwpMixKrXsbUAzYHtvlM
Філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області