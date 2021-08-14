Курорт-2021: запорізькі підприємці збільшили виторги на 30 мільйонів гривень

Торговельні компанії і підприємці регіону почали частіше оформлювати ліцензії на реалізацію підакцизних товарів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, станом на кінець липня суб’єкти господарювання придбали 2248 дозволів, що на 220 більше даних аналогічного періоду минулого року. Зокрема, на території курортів кількість ліцензій у порівнянні з початком сезону збільшилась на 963. До місцевих бюджетів надійшло 3 мільйони 656 тисяч гривень плати за ліцензії, що на 188 тисяч гривень більше, ніж торік.
Як свідчить аналіз, у червні сума виторгів у курортній зоні склала майже 134 мільйони гривень, що на 30 мільйонів гривень більше, ніж у травні, а кількість зареєстрованих касових апаратів зросла на 21 відсоток.
У рамках операції “Курорт-2021” фахівці податкової служби Запорізької області проводять роз’яснювальні заходи серед представників бізнесу у місцях масового відпочинку на узбережжі Азовського моря. Вживаються заходи щодо якісного відпрацювання суб’єктів господарювання для забезпечення повноти та своєчасності сплати податків до бюджетів. Особлива увага зосереджена на торгових об’єктах з низькими виторгами, проведеними через РРО, що призводить до заниження рівня нарахувань акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області