На запорізьких пляжах зафіксовано зменшення показників вмісту лактопозитивних кишкових паличок

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області продовжуються моніторингові дослідження якості води річки Дніпро, зокрема на громадських пляжах міста Запоріжжя.
Так, за результатами лабораторних досліджень Випробувальної лабораторії Запорізької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зареєстровані незначні перевищення нормативних показників за вмістом лактозопозитивних кишкових паличок в точці відбору на пляжі «Центральний». При нормі 5000 цей показник становить 6757, тобто в 1,4 перевищує нормативне значення.
У пробах річкової води в акваторії пляжу «Правобережний» бактеріологічний показник в 2 рази перевищує гігієнічні нормативи.
Водночас, якість води Азовського моря в місті Бердянську за бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками (за результатами лабораторних досліджень, які висвітлені на офіційному сайті ДУ «Запорізький лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» 10.08.2021 року) відповідає діючим нормативам.
Шановні відпочивальники!
Незважаючи на тенденцію до стабілізації санітарного стану води в зонах відпочинку, рекомендуємо дотримуватися правил особистої гігієни, ні в якому разі не використовувати річкову чи морську воду для миття овочів та фруктів, слідкувати при купанні та пірнанні, щоб вода не потрапляла до ротової порожнини.