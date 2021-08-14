Ринок праці Запорізької області

Станом на 13 серпня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 12,6 тис. осіб, з них 10,3 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 13 серпня 2021 року – 1409 одиниць (у м. Запоріжжі – 779 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 9 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітні особи).
З початку серпня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 122 громадянина. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 70 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.