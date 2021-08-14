Запорізькі платники спрямували до держбюджету понад 2,5 мільярда гривень ПДВ

Упродовж січня-липня 2021 року компанії і підприємці регіону сплатили до державного бюджету 2 мільярди 564 мільйони гривень податку на додану вартість. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, рівень надходжень аналогічного періоду 2020 року перевищено на 463 мільйони гривень або на 22 відсотки.
У загальній сумі доходів державної скарбниці сплата ПДВ склала понад 41 відсоток. Лише у липні запорізькі суб’єкти господарювання спрямували 311 мільйонів гривень податку на додану вартість.
З початку року найбільші платежі направили до бюджету платники м. Запоріжжя – 1 мільярд 442 мільйони. Мелітопольські і веселівські представники бізнесу забезпечили 195 мільйонів, бердянські та приморські – 163 мільйони, оріхівські та гуляйпільські – 114 мільйонів, токмацькі та чернігівські – 111 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 104 мільйони, пологівські, більмацькі та розівські – 103 мільйони, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 94 мільйони тощо.
Всього станом на початок липня у Запорізькій області зареєстровано 10049 платників ПДВ, серед яких 9318 юридичних осіб та 966 фізичних осіб-підприємців.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області