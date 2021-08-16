Майже 9 тисяч запоріжців отримали легальне місце роботи

Упродовж січня-липня фахівці податкової служби регіону проводили аналітичну роботу та роз’яснювали керівникам підприємств і підприємцям питання, пов’язані з легалізацією праці та доходів. Ці заходи дали позитивний результат – за сім місяців у Запорізькій області було легалізовано працю 8840 громадян. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, працівникам було нараховано 53 мільйони гривень доходу, а це близько 6 тисяч гривень на кожного. Додаткові надходження до бюджету склали 22 мільйона 600 тисяч гривень, у тому числі, 9 мільйонів 500 тисяч податку на доходи фізичних осіб, 11 мільйонів 700 тисяч єдиного внеску та 1 мільйон 400 тисяч гривень військового збору.
Крім того, за підсумками 292 документальних перевірок платників, які мали ризики щодо ухилення від оподаткування під час виплат зарплат, було донараховано 5 мільйонів 200 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску та військового збору. На даний час з цієї суми до бюджетів уже надійшло 3 мільйони гривень.
Також з початку року податкова служба регіону брала участь у спільних заходах, спрямованих на легалізацію праці і доходів, разом з фахівцями Головного управління Держпраці у Запорізькій області, Пенсійного фонду України в Запорізькій області та інших органів влади. Ця практика продовжуватиметься і надалі.
Нагадуємо, за порушення норм податкового законодавства та з питань праці передбачена адміністративна відповідальність та штрафні санкції. Так, за одного неоформленого працівника доведеться сплатити 10 мінімальних заробітних плат (у 2021 році – 60 тисяч гривень). У разі виявлення повторного порушення штраф зросте до 30 мінімальних зарплат (180 тисяч гривень).
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Головне управління ДПС у Запорізькій області