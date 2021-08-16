«На перехресті століть: від міліції до поліції»:презентували книгу про свою службу

Працівники КП «Більмацька публічна бібліотека» можуть похвалитися суцільними святами для цінителів книг. Адже презентації нових видань місцевих авторів, вже стали традиційними заходами у книгозбірні. Це не може не радувати. І ось чергове бібліосвято – представлення громадськості нової книги вже відомих нашим землякам авторів Любові Абліцової та Віктора Марочка. «На перехресті століть: від міліції до поліції» – таку назву має четверта книга цих правоохоронців, які на заслуженому відпочинку не відпочивають, а присвячують себе громадськості. Саме завдяки Любові Василівні та Віктору Миколайовичу наші земляки, міліціонери та поліцейські, увійшли в історію на друкованих сторінках їхніх книг: «Через три війни», «Пролетарський, 29», «Соборний, 29» та нещодавно презентованої «На перехресті століть: від міліції до поліції». Слід зазначити, що цей дует правоохоронців-письменників не зупинятиметься на досягнутому.
А в день презентації першою слово мала директор публічної бібліотеки Олена Прилєпська. Вона привітала усіх присутніх і передала слово завідуючій відділом обслуговування книгозбірні Валентині Сіляєвій. Валентина Миколаївна коротко розповіла про авторів та їх книги, вона також представляла виступаючих.
Віктор Марочко спершу подякував усім причетним до виходу у світ їх чергової книги. А потім стисло розповів про те, як народжувалося це видання. Заступник Більмацького селищного голови Лілія Кириченко з неприхованими емоціями подякувала авторам книги, за те, що вмовили її батька, правоохоронця Василя Кузьмича Роя поділитися своїми спогадами, які увійшли у книгу. Адже невдовзі, після їх написання, батько пішов у Вічність. Тому ця книга особливо цінна для Лілії Василівни. Виступили також автори численних спогадів про службу в органах правопорядку, які увійшли до видання Геннадій Жуков та Олексій Надобних. Сергій Зимогляд розповів чимало випадків зі служби, описав принцип своєї роботи у так званій «дитячій кімнаті міліції». На заході були присутні автори віршів, що увійшли до книги – це Віктор Спахі та Кіра Дем’яненко. Вони також виступили перед присутніми. Висловили свою думку щодо книги приватний підприємець Олена Биковська, директор дитячої бібліотеки-філії КП «Більмацька публічна бібліотека» Олена Пашко, співробітник районного краєзнавчого музею імені М.Я. Гудіни Вадим Ільїн. Авторка цих рядків висловила подяку Любові Абліцовій та Віктору Марочку за те, що фотознімки та матеріали наших журналістів увійшли в історію не лише завдяки газеті, а й книзі. Редагували книгу «На перехресті століть: від міліції до поліції» також завідуючі відділами газети «Рідний край».
Завершила теплу зустріч своєю промовою Любов Абліцова. Вона коротко розповіла про свою службу в міліції та історію про те, як народжувалася книга. Любов Василівна поділилася творчими планами на майбутнє.
Вікторія РОВНА,
фото автора.