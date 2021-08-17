Огляд модульного сервера ThinkSystem SD650

Китайська компанія Lenovo вже протягом декількох десятків років займає провідні позиції по виробництву мобільної, портативної техніки. Вся представлена продукція успішно реалізується в різних країнах світу.
На ринках продажів і в онлайн – магазинах представлений широкий асортимент інноваційних рішень, що відповідають усім міжнародним стандартам. Крім усього перерахованого вище розробники постачають високопродуктивні, багатофункціональні дата центри, мережеве, телекомунікаційне обладнання.
Lenovo не зупиняється на досягнутому, продовжує втілювати нові, інноваційні технології. Зовсім недавно був презентований високоефективний модульний сервер Lenovo ThinkSystem SD650, ознайомитися з його технічними й функціональними особливостями можна тут.
Представлений сервер здатний обробляти великий обсяг складних обчислень на високій швидкості. Йому притаманні такі переваги: висока продуктивність, низьке споживання електроенергії, безпека при експлуатації, інтуїтивно зрозуміле налаштування.
Характеристика сервера
Двопроцесорний сервер має широкі функціональні можливості, з його допомогою можна збирати, аналізувати, зберігати великий обсяг даних. Він оснащений високошвидкісним інтерфейсом PCIe Gen4, який пропонує максимальну швидкість передачі даних. Також необхідно підкреслити наступні інноваційні рішення:
- підтримка інтегрованого модуля XClarity Controller;
- оперативна пам’ять вузла до 768 гігабайтів;
- можливість підвищувати швидкість продуктивності за допомогою модулів TruDDR4;
- мережевий адаптер 1GbE Base T LOM;
- блоки живлення, що відрізняються високою продуктивністю.
Цей модульний сервер можна використовувати в промисловій, інженерній, науковій галузі.
Переваги модульного сервера ThinkSystem SD650
Сервер ThinkSystem SD650 оснащений високопродуктивним форматом 1U, підтримує процесори Intel Xeon Scalable. До переваг відносять:
- здатний витримувати суттєві навантаження, відмінно зарекомендував себе в нафтогазовій і промисловій галузі;
- висока продуктивність, споживання електроенергії на 40% менше, ніж в інших моделей;
- забезпечує максимальну ефективність тепловідведення на 90%;
- низький рівень шуму і вібрації при роботі;
- інтуїтивно зрозумілий і зручний у роботі інтерфейс.
ThinkSystem SD650 – правильний і доступний варіант для вашого бізнесу, він може працювати навіть в самих екстремальних умовах. Його можна використовувати на промислових підприємствах, в телекомунікаційній сфері.