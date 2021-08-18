Активний відпочинок: Пригоди з адреналіном

Долучитися до активного відпочинку у Карпатах та взяти участь у рафтингу по одній з найцікавіших гірських річок Українських Карпат – Черемошу запросили учасників прес-туру, організованого Українським кризовим медіа-центром у рамках Програми Usaid DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». У складі делегації була також авторка цих рядків.
Випробувати себе на рафтингу нам запропонував Василь Пилипюк, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Білоберізької громади. Він розповів, що місцева громада за підтримки Програми USAID DOBRE заснувала відповідне комунальне підприємство з організації туристичних розваг і передала його Молодіжній раді ОТГ. На засадах співфінансування ( грант від програми та кошти громади) придбали обладнання – спорядження для сплаву, облаштували місця базування туристичних груп.
Сплави проводяться тут у період з квітня по жовтень включно під керівництвом інструктора. Човни для рафтингу, які пропонуються гостям, розроблені спеціально для туристичних сплавів, мають максимально безпечну конструкцію, що запобігає їх перевертанню під час подорожі навіть на найстрімкіших ділянках річки. Спорядження для сплаву надається нове, якісне та надійне.
Ми випробували це обладнання на собі залишились цілком задоволеними. Від сплаву річкою із порогами отримали купу позитивних вражень і незабутній досвід. Наш човен розгойдувало потужними хвилями, крутило на стрімких порогах. Ми часом втрачали весла і потім наздоганяли їх, ледве не вивалювались за борт, але надійні зачіпки на ногах добре тримали нас.
На кінцевий пункт нашого маршруту ми прийшли вже, коли стемніло. Вимокли до нитки, але були щасливі: адже ми зробили це!
Наталя Зворигіна, головна редакторка