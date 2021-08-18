Долучайся! «Просвіта» кличе на святкову ходу

Щороку 24 серпня в Запоріжжі проводиться Хода до Дня Незалежності центральним проспектом міста.І за 30 років цей захід вже став справжньою та відомою далеко за межами Запоріжжя традицією.
За ці роки було багато всього. В часи проукраїнської влади до її проведення долучались і представники державної влади. А в часи Януковича її забороняли судами та арештовували організаторів…
Часи змінюються, але традиції залишаються.Тому і цього року виключення не буде. І маршрут незмінний:
08.45 – учасники ходи збираються на бульварі Шевченка
– 9.00 – шикується колона і йдемо проспектом Соборним до Майдану Героїв.
– 10.00 вітаємо наших захисників під час проведення військового параду.
Отже, поширюємо інформацію, запрошуємо родичів та друзів, одягаємо вишиванки, беремо з собою державні прапори та гарний настрій.
Бо Запоріжжя – це Україна! Бо ми вільні люди і нас турбує доля країни!
Бо ми пишаємося нашою державою і наші сміливі серця не дозволять нікому повернути її зі шляху до гідного життя!Творимо Україну навколо себе! Слава Україні!
Организаторы мероприятия: Просвіта Запоріжжя